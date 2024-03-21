«خليك في الجديد».. مواصفات هاتف Vivo iQOO Neo 9 Pro واهم المميزات..!!

يعتبر هاتف Vivo iQOO Neo 9 Pro واحد من أحدث الهواتف الذكية التي تم إصدارها من قبل شركة Vivo، والتي تتميز بتقديم تجربة استخدام مذهلة ومواصفات تقنية متطورة يأتي الهاتف بمواصفات تجعله مثاليا لجميع أنواع الاستخدام، سواء كان للألعاب أو للاستخدام اليومي.

مواصفات هاتف Vivo iQOO Neo 9 Pro

يأتي Vivo iQOO Neo 9 Pro بشاشة Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة ودقة وضوح عالية تصل إلى 1080 × 2376 بكسل تتميز الشاشة بمستويات السطوع العالية والألوان الزاهية، مما يجعل تجربة مشاهدة الفيديوهات والصور على الهاتف ممتعة وواقعية كما يحمي زجاج Corning Gorilla Glass الشاشة من الخدوش والتلف.

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 Plus القوي وبذاكرة وصول عشوائية (RAM) بسعة 8/12/16 جيجابايت، مما يجعله سريعا وفعالا في تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب الحديثة بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بسعات تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، مما يتيح للمستخدم حفظ كافة ملفاته بسهولة.

من حيث الكاميرات، يحتوي Vivo iQOO Neo 9 Pro على كاميرا خلفية ثلاثية تتضمن عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابكسل وتمتاز الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، مما يتيح التقاط صور سيلفي ذات جودة عالية وإجراء مكالمات فيديو واضحة.

مميزات هاتف Vivo iQOO Neo 9 Pro