“إلحقوا الفراخ رخصت” اسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 21 مارس 2024 (10 رمضان) في الأسواق

كما تعودنا على ارتفاع البحث كل يوم في مثل هذه الأوقات عن اسعار الفراخ البيضاء اليوم حيث تعد الفراخ هي وجبة أساسية للمواطنين وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وفي ظل رغبة الجميع في متابعة أسعار الدواجن سواء في بورصة الدواجن الرئيسية أو في الأسواق المصرية فنقدم لكم من خلال السطور القادمة من هذا المقال كل التفاصيل الخاصة بأسعار الأنواع المختلفة من الدواجن وكذلك أسعار الكتاكيت.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

شهدت الفترة الأخيرة تذبذب كبير في الأسعار ما بين زيادة وانخفاض من حين لأخر، ومن جانبها شهدت اسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 21 مارس الموافق 10 رمضان 1445 انخفاض بقيمة تتراوح بين 3 جنيهات عن الأسعار الموجودة أمس، ومن الجدير بالذكر أن الأسعار متفاوتة حسب المنطقة التي توجد بها، وسجل متوسط الأسعار اليوم في الأسواق للمستهلك نحو:-

قد سجل الكيلو من الدواجن البيضاء 115 جنيه.

وصل سعر كيلو الدواجن البلدي قيمة 130 جنيه.

فيما قد بلغ سعر الكيلو الواحد من الفراخ الساسو 110 جنية.

كما سجل سعر الكيلو الفراخ الأمهات البيضاء نحو 90 جنية.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

بعد أن تعرفنا على اسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 دعونا نتعرف سويًا على أسعار الكتاكيت، وذلك حيث هناك رغبة كبيرة من جانب بعض المواطنين في تربية الكتاكيت لتلاشي عدم الاستقرار في الأسعار الموجود في أخر فترة، وشهدت الأسعار في الأسواق المحلية:-