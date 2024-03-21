ثلاث فئات فقط ….. رابط اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 والوزارة تحدد الفئات المستحقة

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن رابط اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024، الذي تعد من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خاصة بعد الغلاء الذي يعاني منه المواطنين وحلول شهر رمضان الذي يحتاج إلى الكثير من المواد والسلع الغذائية.

رابط اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

حيث تردد خبر فتح رابط اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 ، في عدد كبير من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي، وبعدما رصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذا الخبر المتداول أعلنت أن الخبر غير صحيح بالمرة، وأن الوزارة لم تعلن عن أي أخبار شبيهة لهذا ، وأشار الدكتور” علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لم تعلن عن فتح باب اضافة المواليد خلال الآونة الأخيرة، وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في صرف المقررات التموينية عن شهر مارس.

كما أكد “المصيلحي” أن الوزارة تستعد لصرف المقررات التموينية لشهر أبريل وذلك بداية من يوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2024، هذا بالإضافة إلى صرف أكياس السكر الحر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيه للكيلو لكل بطاقة تموين تحتوي على فرد إلى ثلاثة أفراد، وصرف 2 كيس سكر للبطاقة التموينية التي تحتوي على 4 أفراد فأكثر.

خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

وأضاف “المصيلحي” خلال حوار له على قناة mbc الفضائية مؤكداً أنه في حال فتح رابط اضافة المواليد سوف يكون هناك فئات أولى بالرعاية وهم: أبناء المطلقات والأرامل، وأبناء الشهداء، وأبناء المستفيدين من معاش تكافل وكرمة، ويمكنكم اضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال اتباع الخطوات الآتية: