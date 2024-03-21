أفضل منصة تعليم أونلاين في المملكة.. رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية الجديد 1445

يعتبر رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي الجديد 2024 في المملكة العربية السعودية من أهم الموضوعات بحثا في الآونة الأخيرة عبر محركات البحث جوجل من العديد من أولياء الأمور والطلاب والطالبات، حيث تعتبر منصة مدرستي من أبرز المنصات التعليمية التي تقدم العديد من الخدمات والبرامج التعليمية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك، يقدم تعليمات بطريقة مبتكرة وحديثة، مشابهة لتعليم الأوروبي، وتم تقديم هذه المنصة من قبل وزارة التعليم السعودية، بهدف تسهيل عملية التعليم للطلاب وجعلها أكثر متعة بالنسبة لهم، بالإضافة إلى ذلك يمكن القيام بالعديد من الخدمات التعليمية بسهولة من خلال هذه المنصة.

رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية الجديد 1445

يمكنك القيام بعملية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية 1445في المملكة العربية السعودية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

الانتقال مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة مدرستي الخاصة عبر الإنترنت من هنا.

بعد ذلك يجب الضغط على أيقونة إنشاء حساب شخصي على المنصة.

بعد ذلك القيام بتحديد ما إذا كنت تفضل التسجيل كطالب أولا أو كزائر.

إدخال جميع المعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية والاسم، وجميع بيانات الضرورية الأخرى.

بعد القيام بجميع الخطوات واتباع جميع التعليمات المطلوبة قم بالضغط على أيقونة تفعيل الحساب.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول على المنصة.

يمكن الاستفادة من جميع البرامج التعليمية والخدمات التي تقدمها المنصة.

خدمات منصة مدرستي للطلاب والمعلمين 1445

توفر منصة مدرستي مجموعة من الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين، وتتمثل هذه الخدمات فيما يلي: