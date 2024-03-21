كوكل درايف.. تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf للمتقدمين بعموم محافظات العراق

ينتظر مسجلي برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق بالوقت الحالي قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة السابعة من الدعم، والتي من المفترض إعلانها الفترة القادمة بعد والمتوقع أن تشمل عدد كبير من المتقدمين ليستفيدوا من دعم الحماية الاجتماعية والذي سيُقدر بمبلغ 450 ألف دينار عراقي، ونذكر لكم توضيحات بشأن تِلك الوجبة، فتابعونا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf

يتقدم عدد كبير من المواطنين والمواطنات للشمول في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية وحتى يشملهم المعاش لا بد من توافر عدد من الشروط بهم، وتقوم وزارة العمل العراقية بمراجعة كافة بيانات المتقدمين ومن تتوافر به الشروط يُرفق بقائمة المشمولين، والتي تكون عبارة عن كشوفات pdf لكل محافظة من المحافظات العراقية ، ويُعلن الدعم في صورة وجبات سبق أن تم إتاحة ست وجبات سابقة.

وفي انتظار الوجبة السابعة بالوقت الراهن، ولكن للأسف لا جديد بشأنها سواء من حيث عدد المشمولين بها أو موعد إطلاقها، وحين الانتهاء من الإجراءات سواء الدراسة أو التخصيص المالي ستنطلق الوجبة لكل المشمولين في نواحي العراق.

كيفية تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf

تدرس الوزارة الطلبات من قِبل المتقدمين ومن يتوافر به الشروط والتي هي الجنسية العراقية والإقامة داخل الأراضي العراقية وعدد أسرته 4 أفراد وأكثر ولا يمتلك دخل شهري أو مصدر للدخل وشروطًا أخرى، يُقبل بالدعم، وتأتي طريقة البحث عن المشمولين بعد إتاحة الوجبة على النحو التالي: