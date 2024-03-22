“هُنـــا moi.gov.iq“ كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 بالعراق.. شوف اسمك

نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024، أصبح الآن بإمكان المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق نقل النفوس أي تغيير مكان المحافظة التي يحصلون منها على الدعم والمسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية الى محافظة أخرى بعد تقديم طلب مرفق بالمستندات المطلوبة، وقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن قائمة أسماء نقل النفوس للوجبة الأخيرة، وسنوضح لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن الاسماء وشروط خدمة نقل النفوس.

كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 بالعراق نقل النفوس هي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين المستفيدين من وجبات الرعاية الاجتماعية والذين يرغبون بتغيير محل إقامتهم والمحافظة التابعين لها على أن يتقدموا بطلب رسمي للوزارة مرفق معه كافة المستندات اللازمة والتي تثبت تغيير القيد، وللتيسير على المواطنين تقوم وزارة الداخلية بالإعلان عبر موقعها الالكتروني الرسمي عن الأسماء المقبولة والتي تم بالفعل نقل نفوسهم، ومن تم رفض طلبه ولم يجد اسمه ضمن تلك الأسماء يحق له عمل تظلم خلال المدة المقررة، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 : الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية عبر الضغط على هذا الرابط.

الانتقال الى الخدمة الالكترونية “نقل النفوس” ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام.

قم باتباع الخطوات اللازمة للإطلاع على قوائم الأسماء.

كما يمكنكم معرفة الأسماء عن طريق الدخول الى بوابة حكومة المواطن الالكترونية. شروط نقل النفوس العراق 2024 للاستفادة من خدمة نقل النفوس لابد أن تتوافر في مقدم الطلب بعض الشروط المطلوبة والتي جاءت على النحو التالي : أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية.

أن يكون مقيم ومستقر بصفة دائم لمدة لا تقل عن سنة بالمحافظة التي يود نقل نفوسه اليها.

ألا يكون متهم أو محكوم عليه في قضايا جنائية أو قضايا مخلة بالشرف.