تفتكروا مين جاي مع رامز جلال ح11.. ضحايا رامز جاب من الأخر الحلقة 11 حصري في رمضان 2024 بمواعيد العرض والقنوات الناقلة

ضحايا رامز جاب من الأخر الحلقة 11، للتألق عنوان واستطاع رامز جلال أن يكون مميز ونجم لامع بين مختلف البرامج التلفزيونية في رمضان 2024، ونظراً لاختيار فكرة البرنامج الذي اختارها رامز لخدعة الضيوف أصبح برنامج جاب من الآخر من أقوى البرامج والتي حققت أعلى نسب من المشاهدة

وهناك بعض الأشخاص كانوا غير مهتمين بمتابعة برنامج رامز جلال إلا أن هذا العام يبحثون بشكل يومي على جوجل عن البرنامج لمتابعة الحلقات ومعرفة أسماء الضحايا الذين يظهرون في رامز جاب من الاخر الحلقات القادمة، حتى الآن اختيارات رامز جلال في النجوم والنجمات موفقة وكل حلقة تصبح أقوى من الحلقة السابقة، وهذا ما جعل اسم البرنامج يتصدر البحث ويكون تريند أول في مصر والسعودية وجميع الدول العربية، تابعوا معنا للتعرف على ضحايا رامز جاب من الأخر الحلقة 11.

ضحايا رامز جاب من الأخر الحلقة 11

لأول يكون عدد الضحايا في برنامج رامز جلال يتجاوز 30 ضيف على مدار الشهر الكريم بل تضاعفت الأعداد ليصبح عدد الضحايا 60 ضيف، وفي كل حلقة يكون هناك نجمين مختلفين، وفي حلقة الامس استضاف رامز الراقصتين بدرة و جوهرة وكانت حلقة ممتعة للغاية نالت إعجاب الجمهور المتابع، وينتظر المتابعين المزيد من حلقات البرنامج تشوقاً لمعرفة الضحايا الجدد وخاصةً في حلقة اليوم ومن المتوقع أن يكون هناك نجمين من الوسط الفني ويتم التصريح عن اسمائهم بعد قليل.

مواعيد عرض برنامج رامز جاب من الاخر والقنوات الناقلة

يعرض برنامج المقالب الشهير رامز جاب من الاخر الذي يقدمه رامز جلال عبر المنصة الرقمية شاهد vip يومياً في رمضان.

كما يعرض برنامج رامز جاب من الاخر في رمضان 2024 عبر شاشة قناة mbc مصر طوال الشهر ويتكون من 30 حلقة وتوقيت الاذاعة الرسمية عبر أذان المغرب بتوقيت القاهرة.

يتم نقل إعادة الحلقة على mbc مصر في تمام الساعة 1 صباحاً.

ويعرض رامز جاب من الاخر في الساعة 12 مساءً على قناة mbc 5