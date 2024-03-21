“حملها حالاً”رابط استعلام كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات

يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية بالتعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية خلال الساعات الماضية، حيث تسعى الحكومة العراقية دائماً على يد مد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر العراقية، ومساعدتهم على شراء ما يلزمهم من طعام وشراب خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024…..

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حيث تعد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خاصة مع تزامن شهر رمضان الكريم الذي يلزم له الكثير من السلع والمواد الغذائية، ويعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أهم برامج الدعم التي تسعى من خلاله الحكومة العراقية أن تصل إلى عدد كبير من المواطنين من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وإليكم خطوات الإستعلام….

الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية من هنا.

أو زيارة منصة مظلتي.

اختر “برنامج الرعاية الإجتماعية”.

حمل الكشوفات الموجودة أمامك.

انتظر ليتم تحميل الكشوفات.

ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات.

إذا لم تتوفق في العثور على اسم المواطن فيمكنكم متابعة الكشوفات الأخرى.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الإجتماعية

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطنين الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وهي: