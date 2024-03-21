“احسب تفويلت عربيتك؟!” اسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 21 مارس 2024.. حقيقة زيادة الاسعار

اسعار البنزين والسولار اليوم، تعتبر اسعار البنزين والسولار اليوم واحدة من أكثر ما يتم البحث عنه بشكل يومي من جانب المواطنين في مصر، وذلك حيث تشهد الأسعار تغيراً من خلال فترة لأخرى ولعل البنزين ومشتقات البترول من المواد المستخدمة بشكل يومي في السيارات والدراجات النارية وغيرها العديد من الاستخدامات، ولذلك يسعى الجميع إلى التعرف على تلك الأسعار وكذلك التعرف على حقيقة الأخبار المنتشرة بشأن زيادتها خلال الأيام القادمة.

اسعار البنزين والسولار اليوم

بعدما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة حالة من الجدل بشأن اسعار البنزين والسولار اليوم في مصر والتي توقع الكثير من المواطنين بتغييرها وزيادتها في الفترة الأخيرة، إلا أن الأسعار شهدت استقراراً كبيراً في الفترة الأخيرة، حيث جاءت الأسعار على النحو الآتي:-

يبلغ سعر لتر البنزين 95 إلى 12.50 جنيه.

يقدر سعر لتر البنزين 92 بقيمة 11.50 جنيه.

سجل سعر لتر البنزين 80 قيمة 10 جنيه.

سجل سعر لتر من السولار 7.25 جنيه.

حقيقة زيادة اسعار البنزين والسولار

من الجدير بالذكر أن لجنة التسعير تستعد للانعقاد في موعدها الرسمي حيث تنعقد كل 3 أشهر من أجل تسعير البنزين والمواد البترولية بناءً على العديد من المتغيرات والظروف، ومن المتوقع أن يؤجل اجتماع اللجنة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وعن زيادة اسعار البنزين والسولار فلا صحة لما يتردد في هذا الشأن والأسعار لم يحدث بها أي تغيير إلا بقرار من لجنة تسعير المواد البترولية، حيث هي من تقرر وجود زيادة أو انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.