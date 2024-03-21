هواوي بتقدم عظمة.. مواصفات هاتف هواوي نوفا Y91 الجديد… ملك الأداء والسرعة..!!

تقدم شركة هواوي هاتفها الجديد نوفا Y91 كجهاز ذكي فعال ومتطور، يأتي بمواصفات مميزة تجعله خيارا مثاليا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي وتجربة ممتعة، يأتي الهاتف بتصميم أنيق وجذاب يجمع بين الأناقة والأداء الرائع، مما يجعله يتميز عن الهواتف الأخرى في السوق.

مواصفات الهاتف

أحدث المواصفات التي يتميز بها هاتف هواوي نوفا Y91 هي شاشته الكبيرة بحجم 6.2 بوصة بدقة عرض عالية تبلغ 1080 × 2340 بيكسل، مما يوفر تجربة مشاهدة مثالية للفيديوهات والصور، كما يتميز الهاتف بمعالج ثماني النواة بتردد 2.2 جيجاهرتز وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، مما يجعله قادرا على تشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة وسرعة فائقة. يأتي هاتف هواوي نوفا Y91 أيضا بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابيكسل و 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، مما يمنح المستخدمين إمكانية التقاط صور عالية الجودة وتسجيل فيديوهات بوضوح لا مثيل له، كما يحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، مما يضمن استخداما طويل الأمد دون الحاجة إلى إعادة شحن متكررة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف هواوي نوفا Y91 بنظام تشغيل أندرويد 9.0 (Pie) مع واجهة EMUI 9.1، مما يوفر تجربة استخدام سلسة ومبسطة. كما يحتوي الهاتف على مستشعر بصمات الأصابع لزيادة الأمان والحماية للمستخدمين، بالإضافة إلى ميزة التعرف على الوجه التي تسهل عملية فتح الهاتف بشكل سريع وآمن.

هاتف هواوي نوفا Y91

هاتف هواوي نوفا Y91 هو جهاز قوي ومتطور يجمع بين الأداء الرائع والتصميم الأنيق، مما يجعله خيارا مثاليا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة استخدام مميزة ومريحة، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يتميز بمواصفات عالية الجودة، فإن هاتف هواوي نوفا Y91 هو الخيار الأمثل لك.