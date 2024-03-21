“قبل العيد ولا بعده” موعد صرف معاشات شهر إبريل 2024 بالزيادة الجديدة

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يزداد اهتمام أصحاب المعاشات بمعرفة موعد صرف معاشات شهر إبريل 2024، خاصة مع الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي لكل أصحاب المعاشات دون استثناء وهي 15% وسوف يتم تطبيق الزيادة بداية من معاشات شهر مارس 2024.

حقيقة تبكير موعد صرف معاشات شهر إبريل

انتشرت بعض التساؤلات حول إمكانية تبكير موعد صرف معاشات شهر إبريل، لكن لم تصدر أي بيانات من وزارة التضامن أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤكد ذلك. لذا، فمن المتوقع أن يتم صرف معاشات شهر إبريل في موعدها الطبيعي حيث يتم صرف معاشات شهر إبريل مع حلول يوم 1 إبريل، حيث ينتظرها أصحاب المعاشات بفارغ الصبر لتسديد احتياجاتهم وشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك. وتستمر عملية الصرف حتى يوم 6 إبريل، موزعة على 6 أيام حسب قيمة المعاش. ففي اليومين الأول والثاني، يتم صرف معاشات أصحاب المعاشات الذين تزيد قيمة معاشهم عن 1000 جنيه. بينما يُخصص اليومان الثالث والرابع لصرف معاشات أصحاب المعاشات الذين تزيد قيمة معاشهم عن 2000 جنيه. أما في اليومين الخامس والسادس، يتم صرف معاشات أصحاب المعاشات الذين تزيد قيمة معاشهم عن 3000 جنيه.

جدول صرف معاشات شهر إبريل

1 و 2 إبريل: صرف المعاشات لأصحاب المعاشات الذين تزيد قيمة معاشهم عن 1000 جنيه.

3 و 4 إبريل: صرف المعاشات لأصحاب المعاشات الذين تزيد قيمة معاشهم عن 2000 جنيه.

5 و 6 إبريل: صرف المعاشات لأصحاب المعاشات الذين تزيد قيمة معاشهم عن 3000 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر إبريل