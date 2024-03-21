مظلتي.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 عموم المحافظات بالرقم الوطني

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 النساء والرجال من عموم المحافظات في انتظارها منذ عدة أشهر ماضية على أمل أن يتم نشر الكشوفات المشمولين في أي لحظة، تعتبر منحة الرعاية الاجتماعية ضمن مساعدات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الحماية الاجتماعية، حيث يتم حصر عدد المشمولين بعد انتهاء البحث الاجتماعي للأسر العراقية التي تطابقت عليهم ضوابط وشروط القبول

كما أن الرعاية الاجتماعية تستهدف الألف من الأسر العراقية من الفئة المتعففة، والهدف رفع العبء عنهم وتحسن مستوى معيشتهم في ظل ظروفهم الصعبة والمعاناة بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد الآونة الأخيرة، نستعرض لحضراتكم عبر الفقرات التالية موعد رفع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

الكشف عن اسماء المشمولين pdf بالدفعة السابعة والاخيرة من الرعاية الاجتماعية 2024 عليكم اتباع ما يلي:.

قم بتسجيل الدخول على منصة مظلتي. اختيار الدعم الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة. حدد المحافظة. ثم تدوين رقم الهوية الوطني. اسم المتقدم. رقم الجوال. انقر على ابحث الآن. وأخيراً الإطلاع على الكشوفات حسب المحافظة التابعة.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

هناك عدد كبير من المواطنين بحاجة شديد لمن يساندهم ويرفع العبء عنهم ويوفر لهم حياة كريمة و يحصلون على احتياجاتهم الأساسية، لكن ببعض الشروط وهي