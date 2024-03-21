تفاصيل الحلقة 11 من مسلسل نعمة الأفوكاتو.. شاهد بالفيديو مي عمر تنشر كيف نجت نعمة الأفوكاتو من الموت للمرة الثانية

من المقرر أن يتم يتم مساء اليوم الخميس وعقب الإفطار عرض الحلقة 11 من مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة الفنانة مي عمر، والتي تعرض على شاشة مجموعة قنوات MBC وقنوات dmc، ومنصة شاهد VIP الرقمية، والآن يسعد موقع البديل أن يرصد من خلال السطور التالية تفاصيل الحلقة 11 كاملة من مسلسل نعمة الأفوكاتو قبل عرضها ومواعيد العرض والقنوات الناقلة.

تفاصيل الحلقة 11 من مسلسل نعمة الأفوكاتو

تبدأ أحداث الحلقة 11 من مسلسل نعمة الأفوكاتو باحتفال نعمة بعيد ميلاد أكرم في الفيلا الخاصة بصلاح وسارة، وذلك بعد أن كشفت نعمة مخطط صلاح وسارة في قتلها من خلال صديقه، حيث قامت بكشفه وربطه من خلال والدها وعدد من أصدقائها، حيث قامت مي عمر بنشر فيديو لتلك الواقعة بالكامل على قناتها الرسمية على اليوتيوب من (هنا)

وخلال الحلقة تذهب نعمة الأفوكاتو (مي عمر) لتناول الإفطار مع ماجدة (سلوى عثمان) والدة محمد وشقيقتها منة والذي قتله صلاح إنتقاما منها، وهنا تنهار نعمة من البكاء بعد مشاهدتها لصور محمد على جدران غرفته.

وخلال الأحداث تطلب نعمة الأفوكاتو لقاء ياسين الألفي (عماد زيادة) حتى تتحدث معه، ويلتقيان بالفعل داخل أحد المطاعم الكبرى، ويسألها ياسين عن سبب تغيير معاملتها معه، وتطلب نعمة منه المساعدة وأن يقوم بتنفيذ تلك المساعدة والتي تتعلق بسارة الزوجة الثانية لصلاح في وقت معين ومحدد حتى لا يكون هناك خطورة عليه.

تفاصيل خطة نعمة في الحلقة 11 من المسلسل

وبالفعل وخلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل نعمة الأفوكاتو، يبدأ ياسين في تنفيذ الخطة ويلتقي بسارة زوجة صلاح بهدف لفت انتباهها، وهو ما حدث بالفعل حيث تقرر سارة التعرف عليه.

في ذات الوقت يخرج صلاح ليجد أن نعمة زوجته واقفة أمامه وهي تقول له: «أنا فكرت يا صلاح في السؤال اللي سألتهولي وهو إيه اللي وصلني أنا وأنت لكده ما كنت بحبك اكتر واحد في الدنيا أنا دلوقتي عاوزة أقتلك، عشان ظلمتني ودست عليا، بالرغم أني عمري ما عملت لك حاجة وحشة، بالعكس كنت جانبك على طول، وعشان إيه كل كده يا صلاح.. من أجل سارة؟