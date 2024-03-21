فُز بسيارة رولز رويس.. شروط الاشتراك في مسابقة فيصل الدايل رمضان 2024

شركة فيصل الدايل، التي تأسست في عام 1979، هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التجارة والصناعة للمواد العطرية، جميع منتجاتها من أعلى جودة على مستوى العالم، مما يجعلها تتمتع بسمعة ممتازة على المستوى المحلي والعالمي، بفضل مزيجها الفريد بين الثقافة الشرقية والغربية، تبرز الشركة بشكل خاص. ولهذا السبب، قامت إدارة الشركة بالإعلان عن إقامة مسابقة خلال شهر رمضان الحالي، برعاية فيصل الدايل وبجوائز قيمة، ويبحث الكثير من الأشخاص عن رابط التسجيل في مسابقة فيصل الدايل 2024 – 1445 في المملكة العربية السعودية عبر محرك بحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، سنتناول معكم جميع التفاصيل في الأسطر القليلة القادمة لذا يرجي متابعتنا.

شروط الاشتراك في مسابقة فيصل الدايل رمضان 2024

تم الإعلان بشكل رسمي عن رابط مسابقة فيصل الدايل برعاية وإشراف الغرفة التجارية في الرياض، وللمشاركة في المسابقة يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية، عليك الدخول علي موقع شركة فيصل الدايل للعطور.

ثم كتابة الاسم الثلاثي في الحقل المخصص له بعد تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية للموقع.

ثم يقوم المتقدم بكتابة رقم هاتفه في الخانة المخصصة له.

ثم يتم كتابة عنوان البريد الإلكتروني الذي يخص المتقدم للمسابقة والتحقق من صحته.

ثم تحديد جنسية المتقدم والمنطقة التي يقيم فيها داخل المملكة العربية السعودية.

ثم يتم الرد على السؤال في المسابقة والنقر على زر الإرسال.

جوائز مسابقة فيصل الدايل 2024

يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن جوائز مسابقة فيصل الدايل 2024 لأنها تعتبر من أكثر المسابقات سخاءً وتقديماً لجوائز فاخرة جدًا، يمكن للمقيمين في المملكة أيضًا الفوز بهذه الجوائز والتي تشمل ما يلي: