“1.000.000 دينار ليبي“ شروط التسجيل في منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024 الوثائق المطلوبة alwasat.ly

قامت الحكومة بإطلاق منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024 والتي تعتبر من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف المنحة وفقا لمجموعة من الضوابط والمعايير وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا موعد صرف المنحة والوثائق المطلوبة للتسجيل في المنحة.

منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024

يتساءل عدد كبير من المستفيدين عن موعد إيداع المنحة ووفقا لما صرحت عنه الشؤون الاجتماعية أنه تم إرسال المبالغ المطلوبة والتي تخص كل من شهر مارس وفبراير وأبريل إلى مصرف الجمهورية ومن المتوقع صرف الدعم بداية من الأسبوع القادم.

شروط التسجيل في منحة الزوجة والأبناء بليبيا 2024

عند الرغبة في التسجيل على منحة الزوجة والأبناء يجب التحقق من توافر مجموعة من الشروط التي قامت بتحديدها الجهات المسؤولة وهي:

يجب أن يكون المتقدم لم يستفيد من أي من أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الليبية.

يجب أن يكون عمر الأطفال للأسرة المتقدمة لا يتعدى 18 عام.

يشترط على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.

يرجى إرسال جميع الوثائق التي تثبت مدى استحقاق المتقدم للدعم.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في المنحة

يرجى تقديم الأوراق التالية عند التسجيل في منحة الزوجة: