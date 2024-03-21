مُتاح لهذه الفئات.. الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين 2024 وفقا لـ وزارة التضامن الاجتماعي

يبحث الكثير من المواطنين في الآونة الأخيرة عن الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين، حيث تقدم الدولة المصرية إعفاءات جمركية ضخمة على سيارات المعاقين، ومن ثم ذلك لمساعدتهم على التعايش بشكل طبيعي، وأيضًا تسهيل عملية الحركة من مكان لآخر، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين

يوجد بعض الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين، ومن هذه الفئات ما يلي:

الأفراد التي لديها طرف اصطناعي أسفل منطقة الكوع، وأيضًا في حالة بتر الكوع من الأعلى مع وجود طرف صناعي، كما يتم رفض نوع الإعاقة بدون طرف اصطناعي ليحل محل البتر.

بالإضافة أيضًا إلى الأشخاص الذين لديهم إعاقة في الجزء السفلي من الجسم، وذلك بسبب مرض شديد في النخاع الشوكي، أو شلل الأطفال، وذلك في أحد الأطراف أو كلاهما، وأيضًا بتر الركبة والتشوه الذي يؤثر على عمل الأطراف السفلية.

وكذلك الأفراد الذين لديهم كسر في الأطراف السفلية، كما يمكن الحصول على سيارة تفي بلوائح الضرائب الجمركية للسيارة، وذلك باستثناء بعض الحالات، بما في ذلك التيبس الكامل لمفصل الركبة.

وكذلك لا يُسمح للأفراد المعاقين الذين تسببوا في تغيير مفاصل الركبة أو الفخذ بالحصول على هذه السيارة.

ومن ثم لا يُسمح لأصحاب الإعاقة الناتجة عن المفصل المركب المعوض للأورام بالحصول على سيارة إلا في حالة تواجد الضعف الذي يصيب الأطراف أو إصابة أعصاب الأطراف.

المستندات اللازمة للحصول على سيارة معاقين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن المستندات اللازمة للحصول على سيارة المعاقين، ومن هذه الاوراق ما يلي: