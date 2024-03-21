اقتصاد
“100 دولار تساوي كام دينار“ مفاجأة في أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم.. الدولار مشاكله قلت..!!
يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن سعر الدولار امام الدينار العراقي اليوم الخميس الموافق ال 21 من شهر مارس لعام 2024، الجديد بالذكر أن الدولار خلال الأيام الماضية انخفض بشكل كبير الأمر الذي جعلها الجميع داخل الدولة يتساءل عن آخر مستجدات سعر الدولار، حيث يعتبر الدولار أهم العملات التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي ويتساءل جميع المواطنين في جميع العالم عن أسعاره مقابل عملاتهم المحلية، تابعوا معي هذا المقال لتعرفوا أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم.
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس 21 مارس 2024
وتعتبر اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من الاشياء التي يتم البحث عنها بشكل كبير كل يوم، وفقا لما جاء في أسعار الدولار مقابل الدينار اليوم الخميس ال 21 مارس فسجل على النحو التالي:-
- في بورصة بغداد سجل سعر الدولار اليوم الخميس 21 مارس 2024 حوالي 1496 دينار عراقي، أما ال 100 دولار فسجلت حوالي 149.600 دينار عراقي.
- في بورصة البصرة سجل سعر الدولار اليوم الخميس 21 مارس 2024 فسجل حوالي 1497 دينار عراقي للدولار الواحد، أما ال 100 دولار فسجلت حوالي 149700 دينار عراقي.
- في بورصة كركوك سجل سعر الدولار اليوم الخميس 21 مارس حوالي 1498 دينار عراقي، ال 100 دولار فسجلت حوالي 149800 دينار عراقي.
- في بورصة بورصة اربيل، سجل سعر الدولار الواحد حوالي 1497 دينار عراقي، أما ال 100 دولار فسجل حوالي 149.700 دينار عراقي.
- في بورصة سليمانية، سجل سعر الدولار اليوم 1495.5 دينار عراقي، أما ال 100 دولار فسجلت حوالي 149.750 دينار عراقي.
- في بورصة دهوك، سجل سعر الدولار اليوم حوالي 1497 دينار عراقي، أما ال 100 دولار فسجلت حوالي 149.700 دينار عراقي.