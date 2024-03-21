تعرف على أسعار البنزين اليوم 21/3/2024

أسعار البنزين اليوم، يهتم الكثير من المواطنين على البحث بشكل مستمر ومتابعة أخبار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية عن معرفة أسعار البنزين وهل سيصبح هناك زيادة جديدة أم لا، لأنه أى زيادة تؤثر على الوضع الإقتصادي للمواطن العامل، ولقائدى السيارات.

أسعار البنزين، تزداد عمليات البحث خلال شهر مارس عن معرفة أسعار البنزين بعد انتشار خبر أنه سوف يصبح هناك زيادة جديدة في الأسعار بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائى خلال شهر مارس.

أسعار البنزين اليوم

بعد أن تم الإعلان من قبل لجنة تسعير المواد البترولية بمصر أنه تم رفع الأسعار فى 3 نوفمبر الماضي، أسعار البنزين بكافة أنواعه ونشرت الجريدة الرسمية قرارا يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.2 جنيه، وتم الإعلان من قبل المصدر أن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الدولة نحو 4.5 مليار جنيه، ما يعني زيادة أعباء الدعم البترولي على الموازنة العامة في مصر خلال 2023-2024، يبحث الكثير هل هناك زيادة جديدة خلال تلك الأيام وماهى أسعار البنزين اليوم.

أسعار البنزين

لتر بنزين 80 ب 10 جنية.

لتر بنزين 92ب 11.50 جنية.

لتر بنزين 95 ب12.50 جنية

لتر الكيروسين ب 8.25 جنية.

التقرير اليومي للأسعار العالمية للبترول

انتعشت أسعار النفط اليوم الخميس اذا لقى السحب من مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة الدعم على الرغم من مؤشرات على أن البنك المركزى الأمريكي، قد يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

خام برنت اليوم 21/3(ب 86.57) أمس 20/3(87.04). غرب تكساس اليوم(81.80) أمس(83.00). أوبك اليوم(83.08) أمس(83.08).

كما أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الفرصة مهيأه أمام قطاع البترول وشركاؤه العاملين لضخ المزيد من الإستثمارات في أنشطة ومشروعات البحث البترول والغاز وتطوير خطط العمل بها خلال الفترة المقبلة فى ظل استمرار الإقتصادي.