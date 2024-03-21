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موعد صرف رواتب المتقاعدين 1445…. وأهم شروط استحقاق الراتب
موعد صرف رواتب المتقاعدين 1445
يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف رواتب المتقاعدين 1445، التي تعد من أهم مصادر الدخل لعدد كبير من الأسر السعودية بعد إنتهاء فترة عملهم، ليتمكنوا من شراء ما يلزمهم من طعام وشراب خاصة وأن شهر رمضان يحتاج إلى الكثير من المصاريف.
موعد صرف رواتب المتقاعدين 1445
حيث أعلنت هيئة التأمينات الإجتماعية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين 1445، والذي سوف يكون في يوم 25 من كل شهر ميلادي، وإذا تزامن هذا اليوم يوم عطلة أو إجازة رسمية فسوف يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف، لما يتناسب مع مصلحة المواطنين، وأكدت وزارة المالية أنه في حالة الإعلان عن موعد آخر للصرف سوف يتم الإعلان عنه على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن المواطنين من الإطلاع على موعد الصرف.
ما هي شروط استحقاق راتب التقاعد في السعودية
وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على المعاش التقاعدي، وهي:
- يجب أن يكون المتقدمين من الرجال قد بلغ سن الستين .
- أما للسيدات فيجب أن تكون بلغت سن الـ 55 عام.
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة إقامة دائمة.
- كما يجب أن يكون المتقدم مارس العمل وشارك في نظام التأمين الإجتماعي لمدة لا تقل عن 120 شهر.
- أما في حالة التقاعد المبكر فيجب على المتقدم أن يكون قام بدفع الاشتراكات لمدة لا تقل عن 120 شهر.
- يتم استثناء الأشخاص الذين تم فصلهم من العمل لأسباب تأديبية أو قاموا بتقديم استقالتهم.