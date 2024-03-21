موعد صرف رواتب المتقاعدين 1445…. وأهم شروط استحقاق الراتب

يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف رواتب المتقاعدين 1445، التي تعد من أهم مصادر الدخل لعدد كبير من الأسر السعودية بعد إنتهاء فترة عملهم، ليتمكنوا من شراء ما يلزمهم من طعام وشراب خاصة وأن شهر رمضان يحتاج إلى الكثير من المصاريف.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 1445

حيث أعلنت هيئة التأمينات الإجتماعية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين 1445، والذي سوف يكون في يوم 25 من كل شهر ميلادي، وإذا تزامن هذا اليوم يوم عطلة أو إجازة رسمية فسوف يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف، لما يتناسب مع مصلحة المواطنين، وأكدت وزارة المالية أنه في حالة الإعلان عن موعد آخر للصرف سوف يتم الإعلان عنه على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن المواطنين من الإطلاع على موعد الصرف.

ما هي شروط استحقاق راتب التقاعد في السعودية

وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على المعاش التقاعدي، وهي: