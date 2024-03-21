استقبلها حالاً بأعلى جودة ..HD تعرف على تردد قناة dmc drama الجديد 2024

تعد قناة دي إم سي دراما واحدة من القنوات الفضائية التي تختص بتقديم أجدد المسلسلات الدرامية المقدمة في شهر رمضان المبارك، ولضمان الاستمتاع بمشاهدة هذه المسلسلات بأفضل جودة متاحة من المهم التعرف على ترددات القناة الجديدة لعام 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة، حيث هذا سوف يمنح المشاهدين القدرة على اختيار التردد المثالي الذي يتوافق مع القمر الصناعي المستعمل في منازلهم، لهذا تابعونا في السطور المقبلة لتتمكنوا من التعرف على كافة هذه الترددات الجديدة.

قناة DMC drama 2024

تعتبر قناة دي إم سي دراما من القنوات الرائدة في البث التلفزيوني التي تخصصت في تقديم أحدث الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، حيث تتألق بظهور مجموعة من الممثلين ذوي الشهرة الواسعة في الوطن العربي، ولا تقتصر ميزات القناة على هذا الأمر فحسب بل تبرز أيضاً في استخدام أفضل التقنيات في مجال الإخراج والتأليف، ما يمنح المتفرج إحساساً بأنه جزء لا يتجزأ من الأحداث التي يتابعها، لما تتمتع به الصورة من جمال وواقعية، ولهذه الأسباب يبحث جميع جمهور القناة على متابعة أحدث تردداتها لعام 2024 بأفضل جودة متوفرة، ألا وهي جودة الـ HD التي تبثها القناة من خلال معظم الأقمار الصناعية المتوفرة في البيوت.

تردد قناة دي إم سي دراما الجديد على نايل سات

إن كنت تريد التعرف على التردد الجديد لكي تقوم بتنزيل القناة بأفضل جودة سواء للصوت أو الصورة، فقط تابع السطور التالية:

تردد القناة : 12092.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11450.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مسلسلات رمضان على قناة DMC drama

تقوم إدارة القناة باختيار أفضل الأعمال كل عام لعرضها على شاشتها خلال شهر رمضان الكريم، ومع حلول شهر رمضان 2024 بثت القناة مجموعة متنوعة من أفضل المسلسلات والتي نتعرف عليها في الآتي: