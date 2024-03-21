هاتف Oppo A97: تحفة تقنية تجمع بين الأداء المتميز والتصميم الأنيق في جهاز واحد

يُعتبر هاتف Oppo A97 تجسيدًا للابتكار في عالم الهواتف الذكية، حيث يُقدم مزيجًا مثاليًا من الأداء القوي والتصميم الجذاب، في هذا المقال، سنستعرض مواصفات الهاتف التي تجعله خيارًا مفضلًا للكثيرين، بالإضافة إلى أبرز المميزات والعيوب التي يجب أن تكون على دراية بها قبل اتخاذ قرار الشراء.

المواصفات

الشاشة 6.6 بوصة، IPS LCD، 1080×2408 بكسل المعالج Mediatek Dimensity 810 الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت رام التخزين 256 جيجابايت الكاميرا الخلفية 48 + 2 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع 33 واط نظام التشغيل Android 12, ColorOS 12

المميزات

شاشة عرض كبيرة بمعدل تحديث 90Hz لتجربة مشاهدة ممتازة. معالج قوي يوفر أداءً سلسًا حتى مع الاستخدام المكثف. ذاكرة عشوائية كبيرة تسمح بالتنقل بين التطبيقات بكل سهولة. مساحة تخزين واسعة تلبي احتياجات المستخدمين. كاميرا خلفية مزدوجة تقدم صورًا عالية الجودة. كاميرا أمامية ممتازة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو. بطارية ضخمة تدوم طويلًا مع دعم الشحن السريع. تصميم أنيق وعصري يناسب جميع الأذواق. دعم شبكات الجيل الخامس لتصفح أسرع. سعر تنافسي مقارنةً بالمواصفات المقدمة.

العيوب

الكاميرا الخلفية الثانوية ذات دقة منخفضة. عدم وجود منفذ للذاكرة الخارجية. الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي. عدم توفر مقاومة للماء والغبار. الشاشة من نوع IPS وليست AMOLED. عدم وجود مقبس سماعة رأس 3.5 مم. البطارية غير قابلة للإزالة. الهاتف يأتي بنظام تشغيل Android 12 وليس الأحدث.

في النهاية، يُعد Oppo A97 خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء القوي والتصميم الجذاب بسعر مناسب، على الرغم من بعض العيوب التي ذكرناها، إلا أن المميزات تفوقها بمراحل، مما يجعله استثمارًا جيدًا لمستخدمي الهواتف الذكية.