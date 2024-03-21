نزلها الآن واستمتع بمشاهدة أفضل المسلسلات الرمضانية.. استقبل تردد قناة MBC masr 2 الجديد على النايل سات

تعد شبكة قنوات إم بي سي مصر من القنوات الفضائية المتألقة التي توفر تنوعاً في المحتوى يناسب كافة الأذواق، إذ تحتوي على مجموعة واسعة من البرامج الحوارية والأعمال الدرامية المصرية والعالمية والأفلام، مع تخصيص أوقات معينة لعرض هذه البرامج، ويجدر بنا أن نتحدث عن قناة إم بي سي مصر 2 بصفة خاصة لأنها تقوم بإعادة عرض البرامج والمسلسلات التي تعرض على القناة الرئيسية بعد بثها الأول، وللاطلاع على كل ما هو جديد في هذه القناة يمكنكم ضبط أجهزتكم الاستقبالية على الترددات الصحيحة والتي سوف نستعرضها في هذا المقال.

تردد قناة MBC masr 2 على القمر الصناعي نايل سات

إن إدارة قناة أم بي سي مصر 2 تحرص دائماً كل الحرص على بث أعلى جودة للصوت والصورة للمشاهدين، لذا تقوم بتغيير ترددها بشكل دائم، ولتثبيت القناة على التردد الجديد تابعوا الآتي:

التردد 12322.

معامل الاستقطاب H.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

طريقة تنزيل تردد قناة أم بي سي مصر 2

لتنزيل تردد القناة الجديد على جهازكم كل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية كما هي وسوف تجدون تم تنزيل القناة بنجاح: