مواعيد عرض مسلسل المداح 4 الحلقة 12، حلقة جديدة يترقبها الملايين المشاهدين من محبي الدراما العربية بسبب الأحداث المثيرة التي يعرضها المسلسل والتي تستعرض الصراع بين الإنس والجن واصرار صابر المداح على التخلص من سيطرة الجن وأفعاله السيئة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف يوياً على مواعيد عرض مسلسل المداح 4 على قناة mbc مصر.

أحداث مسلسل المداح 4 الحلقة 12

حيث شهدت الحلقة الماضية من مسلسل المداح 4 الكثير من الأحداث كان أبرزها رحلة البحث عن زين بعدما قرر حسن أن يلقيه داخل المقبرة، إلا أن زوجته قررت أن تبلغ الشرطة عن غيابه وذهب حسن معها إلى قيم الشرطة وعندما سأله الضابط عن علاقته بزين أكد له أنه صديقه المقرب، إلا أن زوجة زين بدأت تشك في حسن .

وفي مشهد آخر اكتشف صابر المداح أن الجن موت هو الشخص الذي يظهر له في جميع الأوقات، ويقرر صابر أن يساعد الرجل الذي قام بقتل 15 فرد من أسرته بعدما أقنعه الجن موت، ويذهب سامح إلى الدكتور “سميح” ويمتشف أن زوجته هبة موجودة في منزله وتطلب منه هبة أن تذهب إلى المنزل، ويعو صابر ربه أن ينصره على الجن .

مواعيد عرض مسلسل المداح 4 الحلقة 12 على قناة mbc مصر

يعرض مسلسل المداح 4 على قناة mbc مصر في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 09:00 مساءً بتوقيت السعودية، ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت القاهرة، والساعة 01:00 مساء بتوقيت السعودية، كما يمكنكم مشاهدة الحلقة بعد عرضها على الشاشة على منصة شاهد.