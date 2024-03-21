تعرف على موعد موعد مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا ببطولة كأس العاصمة الإدارية 2024 والقنوات الناقلة للمباراة

تعتبر مباريات منتخب مصر لكرة القدم محور اهتمام الكثير من محبي الرياضة، بمصر وفي الوطن العربي، نظرا لأنها تعد المباراة الأولى تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر ونيوزيلندا في إطار بطولة كأس العاصمة الإدارية، ويتطلع العديد من محبي كرة القدم إلى معرفة مواعيد المباراة والاستعداد لمتابعتها بشغف، وأيضا معرفة القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا ببطولة العاصمة الإدارية

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا هو يوم الجمعة المقبل الموافق 22 مارس 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، حيث ستقام المباراة بين المنتخبين على إستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا

تشكيلة المنتخب المصري في مواجهة نيوزيلندا تشمل اللاعبين التالية:

– حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، المهدي سليمان.

– خط الدفاع: محمد شكري، محمد هاني، أكرم توفيق، أحمد عاطف، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا.

– خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة ، مصطفى محمد، محمد شريف.

– خط الهجوم: مصطفى شلبي، عمر مرموش ، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

وبالنسبة للقنوات الناقلة، ستنقل مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا على شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”، والتي تعتبر القناة الحصرية لبث الدوري، يمكن متابعة المباراة عبر تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات:

– التردد: 10853.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

– الجودة: HD.