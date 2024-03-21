(تحديث جديد) تحميل واتساب جي بي 2024 الرسمي بمميزات أكثر تدهش جميع المستخدمين

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية تحميل واتساب جي بي 2024، حيث يحظى التطبيق بمكانة مميزة في عالم برامج التواصل الاجتماعي، ومن ثم يقدم تجربة فريدة للتواصل الفعّال، كما يتميز هذا التطبيق بكونه متوافقًا مع مختلف الأجهزة الذكية وأنظمة التشغيل، حيث يعد من التطبيقات الخفيفة التي تعمل بسلاسة، حيث ظهرت بعض المشاكل في الآونة الأخيرة داخل التطبيق الرسمي لواتساب، وذلك أدى إلى إطلاق نسخ معدلة تقدم بعض المزايا الإضافية، بالإضافة إلى تصليحات هذه المشاكل.

تحميل واتساب جي بي 2024 للاندرويد

يرغب الكثير في تحميل واتساب جي بي 2024، وذلك بسبب العديد من المميزات، والتي تتمثل فيما يلي:

يتيح واتساب جي بي إخفاء ظهورك الأخير على التطبيق، بالإضافة إلي إخفاء حالة متصل الآن، وكذلك حالة “جاري الكتابة”، ومن ثم أيضًا إخفاء حالة تسجيل الصوت، وذلك يساعدك على الحفاظ على خصوصيتك ومن ثم أيضًا تتبع الآخرين لنشاطك.

كما يتيح لك واتساب جي بي إخفاء علامات الصح التي تشير إلى قراءة الرسائل، وأيضًا إخفاء مشاهدة حالات الأصدقاء، وبالتالي يمنحك التطبيق سيطرة أكبر على خصوصيتك.

بالإضافة إلى التمييز بين المحادثات الفردية والمحادثات الجماعية، وبالتالي يسهل تنظيم وإدارة الرسائل بشكل أفضل.

كما يمكنك قفل التطبيق باستخدام رسم نمط أو كلمة مرور أو بصمة الإصبع، وهذا يوفر الحماية للتطبيق وبياناتك الشخصية.

ومن ثم يمكنك إرسال مقاطع فيديو كبيرة بحجم يصل إلى 50 ميجابايت، وأيضًا إرسال ما يصل إلى أكثر من 50 صورة في دفعة واحدة.

كما يمكنك تغيير مظهر التطبيق باختيار سمات مختلفة من بين الكثير من الخيارات المتاحة.

كما يمكنك تحميل الحالات دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية، ومن ثم يوفر وضع الطيران لفصل الاتصال بالإنترنت عن التطبيق فقط، كما يتوفر وضع الليل لتجربة مريحة في الإضاءة المنخفضة.

بالإضافة إلى أنه يمكنك مراسلة العديد من الأرقام دون الحاجة لحفظها في جهازك، مما يوفر لك الوقت والجهد.

كيفية تسجيل الدخول إلى تطبيق واتساب جي بي

يمكنك تسجيل الدخول إلى تطبيق واتساب جي بي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: