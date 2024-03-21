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“هُنـــــا moedu.gov.iq“ تربية الرصافة الثانية 2024 بالعراق تعلن عن اسماء المقبولين في مسابقة عقود وزارة التربية

تربية الرصافة الثانية اسماء المقبولين

صورة Abeer Abeerمنذ 7 ساعات
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تربية الرصافة الثانية اسماء المقبولين
تربية الرصافة الثانية اسماء المقبولين

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن تربية الرصافة الثانية اسماء المقبولين في مسابقة عقود التربية التي قامت بها وزارة التربية والتعليم من أجل مساعدة المواطنين في الحصول على عمل ثابت والحد من نسبة البطالة داخل الدولة، كما أنها أعلنت أيضا أنه تم فتح باب الاعتراض، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تربية الرصافة الثانية اسماء المقبولين

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه تم اختيار المقبولين في مسابقة عقود التربية محافظة الرصافة الثانية، كما أوضحت أيضا أن باب الاعتراض مفتوح لكل من لم يجد اسمه يجب عليه تقديم اعتراض وسوف يستمر الاعتراض في قبول الطلبات لمدة 14 يوم، ويجب العلم أن تلك القائمة ليست نهائية ويمكن تغييرها في أي وقت، للاستعلام عن أسماء المقبولين يجب اتباع الخطوات التالية:

الوثائق المطلوبة للمقبولين في عقود التربية

يجب على الأشخاص الذين تم قبولهم الذهاب إلى ديوان المديرية التابع له  من أجل إتمام التقاعد، ويجب أن يحضر معه مجموعة من الأوراق وهي:

تربية الرصافة الثانية اسماء المقبولين
تربية الرصافة الثانية اسماء المقبولين
  • تقديم شهادة التخرج.
  • يجب تقديم ما يثبت أن المتقدم ينتمي لفئة التربويين.
  • في حالة إذا كان المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة يجب تقديم ما يثبت ذلك.
  • تقديم البطاقة الوطنية الموحدة أو بطاقة الأحوال المدنية.
  • في حالة إذا كان المتقدم من أبناء الشهداء يجب تقديم ما يثبت ذلك.
  • تقديم بطاقة السكن الخاص بالمتقدم.
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صورة Abeer Abeerمنذ 7 ساعات
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صورة Abeer

Abeer

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