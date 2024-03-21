“هُنـــــا moedu.gov.iq“ تربية الرصافة الثانية 2024 بالعراق تعلن عن اسماء المقبولين في مسابقة عقود وزارة التربية

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن تربية الرصافة الثانية اسماء المقبولين في مسابقة عقود التربية التي قامت بها وزارة التربية والتعليم من أجل مساعدة المواطنين في الحصول على عمل ثابت والحد من نسبة البطالة داخل الدولة، كما أنها أعلنت أيضا أنه تم فتح باب الاعتراض، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تربية الرصافة الثانية اسماء المقبولين

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه تم اختيار المقبولين في مسابقة عقود التربية محافظة الرصافة الثانية، كما أوضحت أيضا أن باب الاعتراض مفتوح لكل من لم يجد اسمه يجب عليه تقديم اعتراض وسوف يستمر الاعتراض في قبول الطلبات لمدة 14 يوم، ويجب العلم أن تلك القائمة ليست نهائية ويمكن تغييرها في أي وقت، للاستعلام عن أسماء المقبولين يجب اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب عليهم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق.

يرجى النقر على خانة تعيينات العقود.

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

يجب عليك تحديد الولاية التابع لها.

أخيرا بمجرد النقر على زر استعلام سوف يفتح لك ملف بصيغة pdf يضم جميع البيانات.

الوثائق المطلوبة للمقبولين في عقود التربية

يجب على الأشخاص الذين تم قبولهم الذهاب إلى ديوان المديرية التابع له من أجل إتمام التقاعد، ويجب أن يحضر معه مجموعة من الأوراق وهي: