هتزيد ازازتين زيت كمان!!.. 4 فئات مستفيدة من اضافة المواليد علي بطاقة التموين لتزويد نصيبهم من الزيت والسكر

يهتم المواطنين بكثرة بأي أخبار تخص إضافة المواليد على بطاقات التموين، يبحث الكثيرون عن الطرق والشروط للحصول على هذه الخدمة بسهولة، مع وجود قرارات جديدة من وزارة التموين حيث تتيح وزارة التموين لـ 4 فئات مستفيدة من اضافة المواليد على بطاقة التموين للفئات المحتاجة والمستحقة للحصول على الدعم، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الرعاية المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع من قبل الدولة، وهذا نتناول ذكره بالتفصيل في موضوع اليوم.

4 فئات مستفيدة من اضافة المواليد

جاء وفقا لتوجيهات وزارة التموين الدكتور على مصيلحى ان هناك عدد من الفئات المستحقة لاضافة المواليد على بطاقات التموين وهى أربع فئات رئيسية وهم فيما يلى:

المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

مستفيدين كارت الخدمات المتكاملة.

المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعي.

أبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة.

شروط إضافة 4 فئات مستفيدة من اضافة المواليد

لقد حددت وزارة التموين عدة شروط لإمكانية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين وهي كما يلي:

يشترط أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أشخاص فقط.

لا يزيد عدد أفراد بطاقة التموين عن 4 أشخاص.

أن يكون المعاش الشهري لا يزيد عن 2500 جنيه.

نسخة من بطاقة “الأب” وبطاقة التموين.

نسخة من صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للمواليد المطلوب إضافتهم لبطاقة التموين.

نسخة من كارت معاش تكافل وكرامة أو كارت معاش التكافل الاجتماعي.

في حالة وفاة الوالد كشهيد، يجب إحضار وثيقة تثبت هذا الأمر.

احضار إقرار بيانات من مكتب التموين.

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

يمكن إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر اتباع الخطوات الآتية: