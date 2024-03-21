اللحمة بتحير في الكل.. مفاجأة كبيرة في اسعار اللحوم اليوم الخميس 21 مارس 2024.. ياترى وصلت لكام ياحج!!

يواجه العالم اليوم تحديات كبيرة فيما يتعلق بأسعار اللحوم، حيث تشهد تلك الأسعار تقلبات مستمرة وارتفاعات متزايدة تثقل كاهل المستهلكين، وتعد اللحوم من أهم المواد الغذائية التي يعتمد عليها الكثيرون في تغذيتهم اليومية، لذلك يعتبر موضوع ارتفاع أسعار اللحوم أمرا مقلقا ويستوجب البحث عن حلول فعالة للتعامل مع هذه الأزمة، وتعتمدتعتمد أسعار اللحوم على عدة عوامل مختلفة، مثل العرض والطلب في السوق، وكذلك تكاليف تربية وإنتاج الحيوانات، وبسبب التقلبات الجوية والمناخية التي تؤثر على مواسم الزراعة وتناسل الحيوانات، يتم تأثير تلك العوامل على أسعار اللحوم وجعلها ترتفع بشكل كبير.

اسعار اللحوم اليوم

في الآونة الأخيرة، شهدنا تقلب كبير في أسعار اللحوم في معظم دول العالم، مما أدى إلى زيادة الضغط على جيوب المستهلكين، وقد بدأت الحكومات في اتخاذ إجراءات للحد من هذا التقلب، مثل زيادة الاستيراد من الدول الأخرى وزيادة الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار، من الجدير بالذكر أن تقلب أسعار اللحوم له تأثيرات سلبية ليس فقط على المستهلكين، بل أيضا على القطاع الزراعي والاقتصادي بشكل عام، فهذا التقلب في أسعار اللحوم تؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية للمزارع والمزارعين، مما يؤثر على ربحيتهم ويقلل من مساهمتهم في الاقتصاد.

اسعار اللحوم اليوم

تسجل أسعار اللحوم البلدية سعر بين 320 و380 جنيها في مختلف متاجر الجزارة، فيما يتراوح سعر اللحم المفروم عند 350 جنيه للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن والماعز بين 370 و400 جنيه، وأما بالنسبة للكبدة البلدية، فتتراوح أسعارها بين 320 و380 جنيها، وسعر الكبدة البطش يتراوح بين 340 و400 جنيه، بينما يتراوح سعر الكبدة الضأن بين 300 و320 جنيه للكيلو، الكلاوي والقلب متاحة بسعر 200 جنيه للكيلو، وسعر السجق البلدي يبلغ 220 جنيها، أما بالنسبة لسعر كيلو الكبدة الجملي، فهو يتراوح حوالي 340 جنيه.