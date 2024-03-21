الذرة تفاجئ الكل.. مفاجأة غير متوقعة في اسعار الذرة اليوم الخميس 21 مارس 2024..!!

عندما نسمع عن اسعار الذرة اليوم، يبدو انها موضوع يهم الكثير من الناس حول العالم، فالذرة تعتبر من أهم المواد الغذائية التي يعتمد عليها الكثيرون في تغذيتهم اليومية، وتعتبر اسعار الذرة من العوامل المؤثرة في اقتصاد الدول وحياة الناس، في الفترة الاخيرة، تشهد اسعار الذرة تقلبات كبيرة نتيجة للعديد من العوامل الخارجية والدولية التي تؤثر على انتاج وتوزيع هذه المادة الحيوية، فمن أبرز العوامل التي تؤثر على اسعار الذرة هي الطقس، حيث ان أي تغير في الظروف الجوية يمكن ان يؤثر بشكل كبير على محاصيل الذرة وبالتالي على اسعارها، كما ان تغيرات في العرض والطلب على الذرة من قبل الشركات الصناعية والمزارعين يمكن ان تؤدي الى تقلبات في السوق وارتفاع اسعارها.

اسعار الذرة اليوم

ومن الجدير بالذكر ان الاستهلاك العالمي للذرة يتزايد سنويا، ويعتبر الصناعات الغذائية والعلفية من أهم المستهلكين لهذه المحصول الزراعي وبالتالي، فان ارتفاع اسعار الذرة يمكن ان يؤثر على تكاليف الانتاج في هذه الصناعات وعلى اسعار المنتجات النهائية التي تصنع منها، من ناحية اخرى، يمكن ان يكون انخفاض اسعار الذرة ايضا تحديا للمزارعين الذين يعتمدون على هذه المحصول في اقتصادهم، ويمكن ان يؤدي انخفاض اسعار الذرة الى خسائر كبيرة لهؤلاء.

اسعار الذرة اليوم

تم تسجيل سعر الذرة الصفراء البرازيلية اليوم عند حوالي 12,600 جنيه للطن، بينما بلغ سعر الذرة الصفراء الأرجنتينية نفس الرقم بالإضافة إلى ذلك، سجلت أسعار الذرة الصفراء التركية اليوم قيمة تقدر بحوالي 13,900 جنيه للطن، وفيما يتعلق بالأسعار الدولية، وصل سعر طن الذرة الصفراء الأوكرانية اليوم ليبلغ حوالي 10,600 جنيه للطن، بينما سجل سعر الذرة الكورن فلاك الأرجنتينية حوالي 14,000 جنيه للطن، وفي السوق المحلية، وصل سعر طن الذرة الصفراء إلى حوالي 13,000 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة العويجة قيمة تصل إلى حوالي 16,700 جنيه، ووصل سعر طن الذرة الرفيعة إلى نفس الرقم أيضا.