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الفراخ رخصت من تاني.. مفاجأة كبيرة في اسعار الفراخ اليوم في مصر.. هناكل ونخزن براحتنا..!!
تعد صناعة تربية الدواجن وبيع الفراخ من أهم القطاعات الزراعية في العديد من الدول حول العالم، فهي توفر غذاء غني بالبروتين والعناصر الغذائية الأساسية للإنسان، وفي الفترة الأخيرة، أصبحت أسعار الفراخ محل اهتمام كبير من قبل عدد كبير من الناس نظراً لتأثيرها المباشر على ميزانية الأسرة وتكاليف الحياة، وإن الإقبال على شراء الفراخ يرتبط بشكل كبير بالأسعار المعروضة في الأسواق، والتي قد تتغير بشكل يومي بسبب عدة عوامل منها العرض والطلب، التكاليف الإنتاجية، وتكلفة الأعلاف والطاقة، وفي هذا المقال، سنتناول بعمق موضوع أسعار الفراخ اليوم.
اسعار الفراخ
من المهم للمستهلكين أن يكونوا على دراية بأسباب تقلبات أسعار الفراخ وكيفية التفاوض بشأنها، يمكن للمستهلكين تقليل تأثير زيادة أسعار الفراخ على ميزانيتهم والتعامل بشكل أفضل مع الزيادات المستمرة في أسعار الأغذية
اسعار الفراخ اليوم
- الأسعار للفراخ البيضاء في سوق مصر اليوم تتراوح ما بين حوالي 95 جنيها إلى 106 جنيهات للكيلو مع التوصيل إلى أرض المزرعة، أما للمستهلكين فتتراوح بين 105 و106 جنيهات.
- بالنسبة للفراخ البلدي، فتتراوح الأسعار من حوالي 120 جنيه للكيلو مع التوصيل إلى المزرعة، وتتراوح للمستهلكين بين 127 و135 جنيه للكيلو
- أما بالنسبة للفراخ الساسو، فسعرها اليوم في البورصة حوالي 110 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر بيعها بين 115 و125 جنيه للكيلو
- وفيما يتعلق بالفراخ الأمهات، فسجلت أسعارها اليوم حوالي 81 جنيه للكيلو، أما البط البلدي فوصل سعره إلى 150 جنيه داخل بورصة الدواجن.