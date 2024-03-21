ازاي تحصل على نت مجاني؟.. اكود نت ببلاش فودافون 2024 مضمونة 100% لجميع المستخدمين

يبحث العديد من عملاء شركة فودافون عن اكواد نت ببلاش فودافون 2024، حيث أصبح النت من الاحتياجات اليومية التي يصعب الاستغناء عنها، وذلك في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة التي نعيشها اليوم، كما يوجد كود سري يمنحك 1 جيجابايت من الإنترنت مجاني، وكذلك أيضًا كود يمنحك 2 جيجابايت من الإنترنت ببلاش، بالإضافة إلى بعض الأكواد التي تمنحك دقائق ورصيد مجاني لجميع الشبكات، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

اكواد نت ببلاش فودافون 2024

تعتبر اكواد نت ببلاش فودافون 2024، هي أحد الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على نت مجاني من شركة فودافون، ومن هذه الأكواد ما يلي:

كود #2000*: تستطيع من خلال هذا الكود الحصول على 40 جيجا بايت مجانًا من فودافون، ومن ثم يتم الاتصال على الكود، ثم بعد ذلك يتم اختيار الباقة، وبعد ذلك تشترك في باقة أربعمائة جنيهًا.

كود #4*: يمكنك من خلال هذا الكود الحصول على نت مجانًا حيث يصل إلى 1 جيجا، ومن ثم يتم الاتصال على الكود، وهذا في الهواتف المحمولة 4G، أو ذات الجيل الرابع.

كود *00#: هذا الكود يقدم نت مجانًا طوال الشهر.

كود #2010*: كما تستطيع من خلال هذا الكود الحصول على 1 جيجا بايت من فودافون، وذلك في حالة تقديم فودافون لعرض ضعف الباقة لمدة شهر.

طرق أخرى للحصول على نت مجاني من فودافون

هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها الحصول على اكواد نت ببلاش، ومن هذه الطرق ما يلي: