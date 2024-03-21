طريقة عمل حلوى الحجازية بحشوة التمر اللذيذة أحلى من محلات الحلواني

تعتبر حلوى الحجازية من أجمل أنواع الحلويات التي تقدم في شهر رمضان بعد الإفطار مع كوب من الشاي أو القهوة الساخن، وتتميز هذه الحلوى بشكلها الجميل وطعمها اللذيذ الذي يجذب الناس إليها، كما تتميز بحشواتها المختلفة التي تعطي لها مذاق رائع، وهي من أشهر الحلويات التي تقدم في السعودية ويقبل عليها الناس بكثرة وتتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة المتوفرة بالمنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل حلوى الحجازية اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل حلوى الحجازية اللذيذة

تتكون هذه الحلوى اللذيذة من بعض المكونات البسيطة والتي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب من السميد.

2 كوب من الدقيق.

كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف كوب من الماء الفاتر.

2 كوب من المكسرات المجروشة.

بيضة.

ربع كيلو من العجوة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير حلوى الحجازية اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نقوم بوضع الخميرة مع السكر والماء، وثم قلبهم مع بعض حتى يصبح مثل الرغوة. نحضر وعاء ونضع به الدقيق، والسميد ونقلبهم مع بعض حتى تتجانس المكونات. نصب خليط الخميرة على الدقيق ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة متماسكة. نضيف السمنة للخليط، ثم نقلب حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية سهلة التشكيل. نحضر طبق ونضع به العجوة والمكسرات، ثم نقلبهم مع بعض حتى نحصل على خليط مثل العجينة.

طريقة تجهيز حلوى الحجازية

نحضر صينية ونفرد بها نصف كمية العجين، ثم نقوم بتوزيع حشوة العجوة عليها ونرش عليه السكر والعسل، بعد ذلك نفرد نصف العجينة الأخرى ونضعها على الحشو ونغلقها من الأطراف جيدًا، ثم ندهن وجه الصينية بالبيض ونضعها داخل فرن مسخنة مسبقًا حتى نجعل لونها ذهبي جميل.