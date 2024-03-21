عاجل الان زيادة 300 ألف على رواتب الموظفين.. “المالية” تُعلن سلم رواتب الموظفين الجديدة بعد الزيادات وبُشرى سارة لجميع المواطنين

قامت وزارة المالية، بالإعلان مؤخرًا عن جدول رواتب الموظفين بعد إضافة الزيادات الجديدة التي بلغت تقريبًا نحو 300 ألف دينار عراقي، حيث إنها تختلف من درجة وظيفية إلى أخرى، وفقًا لما تُحددها الزارة، مع إضافة 50% زيادة أخرى للدرجات الدنيا المتمثلة في العاشرة والتاسعة والثامنة، لكي يتم العمل على صرفها من جميع المصارف والمنافذ المعنية بالصرف في الأيام القليلة المقبلة، وعقب توافر التمويل اللازم الذي يشمل كل هذه الزيادات.

جدول رواتب الموظفين بزيادة 300 ألف

كشفت وزارة المالية العراقية، عن جدول الرواتب الجديد الخاص بالموظفين، التي من بينهم الدرجات الدنيا، ومن بينها الأتي:-

الدرجة الثامنة بعد أن كانت تحصل على 325 ألف دينار عراقي فإن راتبها يزيد إلى 635 ألف دينار عراقي، وبإضافة الزيادة الشاملة يكون تقريبًا 837 ألف دينار عراقي.

بينما الدرجة التاسعة بعد أن كانت تحصل على 285 ألف دينار عراقي، فإصبح راتبها 525 ألف دينار عراقي بإضافة 50%، وعند الزيادة الشاملة يكون الراتب تقريبًا 716 ألف دينار.

إضافة إلى أن الدرجة العاشرة بعد أن كانت تحصل على راتب 170 ألف دينار عراقي فإنه بعد الزيادات الأخيرة يكون تقريبًا 637 ألف دينار عراقي.

كيفية الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

هناك بعض الخطوات التي يُرجى اتباعها للقيام بالإستعلام عن رواتب الموظفين في دولة العراق، وفقًا لما يلي: –