العيد فرحة … موعد عيد الفطر 2024 في مصر ومتى تبدأ الإجازة

موعد عيد الفطر 2024، يبحث عنه الكثير من المسلمين خلال هذه الفترة و يستعدون لاستقباله بلهفة وشوق لأنه يأتي بعد عام وبعد شهر كامل من الصيام، يحصل العاملون في الدولة على أطول فترة من الإجازة في الأعياد الرسمية عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، ولذلك ترتفع معدلات البحث عن موعد حلول العيد فلكياً لأن الشهر يقترب على المنتصف والأيام تمضي سريعاً ويريد الكثير من المسلمين أن يستعدون لاستقباله وبداخلهم حالة من السعادة والفرحة الكبيرة التي لا يمكن للقلب وصفها، اليوم عبر الفقرات التالية من المقال ننشر لكم موعد عيد الفطر 2024 تابعوا معنا.

موعد عيد الفطر 2024

ضمن الموضوعات التي يهتم بها الكثير من المسلمين من شتى الدول العربية موعد حلول عيد الفطر وكم باقي من الشهر الكريم كي يهل العيد بنسائمه الطيبة التي تنشر أجواء السعادة والسرور، جميع العاملين في الدولة بمختلف الهيئات والقطاعات العامة والخاصة والبنوك والطلاب في المدارس والجامعات يحصلون على عطلة رسمية مدفوعة الأجر من اليوم الأول للعيد حتى أخر أيام العيد ويطبق القرا على القطاع العام والخاص

وحسب تصريحات دار الإفتاء أن شهر رمضان فلكياً يأتي كاملاً 30 يوم وعلى هذا الأساس يوافق أول أيام عيد الفطر الخميس الموافق 11 من أبريل 2024 وتبدأ الإجازة من الخميس 11 أبريل وحتى يوم السبت الموافق 14 من أبريل 2024 لكي تكون الأجازة 3 أيام ويبدأ دوام العمل بشكل طبيعي يوم الأحد الموافق 15 من أبريل.

موعد استطلاع هلال شوال 1445-2024

تقوم دار الإفتاء المصرية ومعهد البحوث الفلكية تحري رؤية هلال غرة شوال 2024 في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان والذي يوافق يوم 10 من أبريل 2024 وسوف يستمر الهلال في سماء القاهرة لمدة 24 دقيقة وبعدها يتم إعلان الرؤية لغرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك وكل عام والأمة العربية والإسلامية بخير.