نزل جاتا سان اندرياس وسلي صيامك.. طريقة تحميل Grand Theft Auto الإصدار الأخير على الأندرويد والأيفون

تعتبر لعبة Grand Theft Auto جاتا سان اندرياس من أفضل الألعاب الإلكترونية التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، فضلاً عن أن اللعبة تتناسب مع جميع الأعمار سواء الصغار أو الكبار الراغبين في الاستمتاع بمثل هذه الألعاب، لتكون فريدة من نوعها في عمليات قيادة السيارات وشراء أحدث الأسلحة، إضافة إلى التجول بشكل مستمر بين البحيرات والصحراء، والأن يمكنك تنزيل اللعبة على جميع أجهزة الأندرويد والأيفون، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تحميل لعبة جاتا سان اندرياس على أجهزة الأندرويد

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتحميل لعبة جاتا سان اندرياس على جميع أجهزة الأندرويد، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى تطبيق جوجل بلاي.

بعد ذلك يتم إدخال اسم اللعبة في خانة البحث.

كذلك يتم اختيار أخر إصدار ترغب في تحميله.

القيام بالضغط على زر “تثبيت”.

ليتم تحميلها وتسجيل الدخول إليها بكل سهولة.

تنزيل لعبة جاتا سان اندرياس على أجهزة الأيفون

ويمكنك القيام بتحميل لعبة جاتا سان اندرياس أخر إصدار على أجهزة الأيفون، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-