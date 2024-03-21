لولو النونو اتسحرت.. نزلي تردد قناة لولو وناسة الجديد 2024 والهي أطفال قدامها طول اليوم

دائما نري في معدلات البحث الإلكتروني السؤال الشائع حول معرفة التردد الجديد بقناه وناسه من قبل الآباء والأمهات، قناه وناسه للأطفال واحدة من افضل القنوات التي يحبها جميع الأطفال بلا استثناء بل ويحبها كبار العائلة لأنها قناه شقية تمكنت من جذب انتباه مشاهديها بالاستمرارية في تطورات البرامج الترفيهية التي تبث من عبرها، جميع أولياء الأمور لديهم الثقة العمياء ببث برامجها لأنهم علي يقين تام بأنها لا توجد بها أي مشاهد عنف أو إثارة مما تثير الأطفال، تعمل دائما علي تنمية مهارات الطفل، لذا من خلال تلك الموضوع نسعى دائما علي تقديم الترددات بقناه وناسه من تلك الموضوع في السطور التالية تابعونا.

قناه وناسه عبر النايل سات

تردد القناه:11470.

رمز الاستقطاب: عمودي.

مؤشر الترميز: 27500.

معدل تصويب خطأ القناه: 6/5.

القمر الصناعي الذي يبث من خلاله القناه: النايل سات.

العرب سات يبث من خلاله قناه وناسه عبر ترددها الجديد

التردد: 11270.

مؤشر الترميز: 27500.

رمز تصحيح القناه: 6/5.

القمر الصناعي: العرب سات.

آلية استقبال قناه وناسه