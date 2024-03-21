رابط التسجيل في التوجيهي الاردن 2024 والشروط المطلوبة

لقد بدأت عمليات البحث ترتفع بشكل ملحوظ عن رابط التسجيل في التوجيهي الاردن 2024 لأن العد التنازلي على موعد الاختبارات قد بدأ ويسعى الكثير من الطلبة والطالبات من أجل إتمام عملية التسجيل، يحاول الطلاب الحاصلين على درجات قليلة في الاختبارات الأساسية أن يعدلون من نتائجهم للحصول على نسب نجاح أعلى

و يجتهد الطلاب من أجل تحقيق أهدافهم والالتحاق بأهم الجامعات والكليات التي كانوا يحلمون فيها، ولذلك صرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن موعد بدء استقبال عملية التسجيل على الاختبارات التكميلي، والتي تأتي ببعض الضوابط والشروط ويكون هناك فرصة ذهبية للكثير من الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط، لذا تابعوا معنا التقرير التالي ونتعرف سوياً على رابط التسجيل في التوجيهي الأردن 2024.

رابط التسجيل في التوجيهي الاردن 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية خلال الساعات الماضية عن بدء استقبال تسجيلات التوجيهي التكميلي الأردن للعام الدراسي 2023-2024، وأكدت الوزارة أن التسجيل يكون بشكل إلكتروني توفيراً في الوقت والمجهود على الطلاب وتتم بالخطوات التالية

أولاً فتح المتصفح ثم التوجه مباشرةً عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية. قم بالضغط على الامتحانات. ثم اختر اختبارات التوجيهي التكميلي 2024. ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة. الرقم الوطني. رقم القيد. رقم الجوال. المحافظة. إرفاق المستندات المطلوبة. الضغط على تسجيل.

شروط التسجيل في اختبارات التوجيهي التكميلي الاردن

قامت وزارة التعليم الاردجنية بالكشف عن أهم الضوابط والشروط للتسجيل في اختبارات التوجيهي التكميلي للعام الدراسي الجالي والتي تأتي على النحو التالي:.