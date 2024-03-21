حدثها الان.. ميزة واتساب الجديدة لتحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب.. حول واقرأ بدون صعوبة أو تعلية صوت

في إطار ما تقوم به شركة ميتا العالمية من إدخال العديد من التتحديثات المختلفة، فكشفت بعض التقارير مؤخرًا عن أن منصة واتس اب تختبر ميزة جديدة، وهي القيام بتحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، فضلاً عن أن هذه الميزة سيتم العمل على إضافتها في الساعات القليلة المقبلة، ليتمكن جميع المستخدمين من القيام بتحديث التطبيق والإستمتاع بهذه الميزة المذهلة التي وفرتها شركة ميتا مؤخرًا.

ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة

ووفقًا لبعض المواقع العالمية المتخصصة في التكنولوجيا، أكدت بأن الميزة الجديدة قيد عملية الإختبار لتبدأ بمستخدمي اندرويد، في حين أنه تم العمل على تجربتها مؤخرًا على أجهزة الأيفون وأصحبت ناجحه بشكل كبير، وتنص على أنه سيتم تحويل الصوت أو الرسائل الصوتية داخل التطبيق إلى نصوص مكتوبة يمكن الإعتماد عليها، وذلك عبر خوادم خارجية للحفاظ على خصوصية المستخدمين لمثل هذه التحديثات والمميزات المذهلة.

فائدة ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة

وأكد موقع ” gadgets now الهندى”، أن الميزة الجديدة ستضمن كذلك التشفير التلقائي من طرف إلى طرف بحيث لا يمكن تسريب المعلومات أو الرسائل الخاصة بين الطرفين، على أن تكون مفيدة بشكل كبير أمام جميع المستخدمون التي لا يستطيعون تشغيل الصوت أو الإستماع إلى الرسائل بشكل مناسب.