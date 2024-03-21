فرصة فوز بمليون ريال يمني.. مسابقة طائر السعيدة 6 في رمضان 2024 مع مايا العبسي على تردد قناة السعيدة اليمنية

مسابقة طائر السعيدة 6 في رمضان 2024 التي تعد من أهم المسابقات الرمضانية التي تنشر البهجة والسعادة في كل مكان لأن الهدف من البرنامج سعادة الكثير من المواطنين في شهر رمضان، المسابقة عبارة عن سؤال يومي يتم طرحه للمشاهدين بشكل يومي ويفوز في المسابقة عدة أشخاص، كما خصصت قناة السعيدة المسؤولة عن البرنامج موقع إلكتروني عبر الإنترنت لتسهيل الأمور على المواطنين في تسجيل الإجابات الصحيحة، ويتم الإعلان عن الفائزين عبر الهواء مباشرةً على القناة الناقلة

يقدم البرنامج من البداية حتى شهر رمضان الجاري 2024 الإعلامية الشهيرة مايا العبسي، اعتادت مايا العبسي على تقديم أفضل البرامج وهو واحدة من أهم إعلاميين قناة السعيدة منذ سنوات طويلة، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 6 في رمضان 2024.

مسابقة طائر السعيدة 6 في رمضان 2024

للإشتراك في مسابقة طائر السعيدة والحصول على الجوائز النقدي التي تصل حتى مليون ونصف ريال يمني عن طريق الخطوات التالية:

الضغط أولاً على هذا الرابط مسابقة السعيدة. ثم معرفة سؤال الحلقة. تسجيل البيانات اسم المتسابق. رقم الهاتف. اسم المحافظة. اختر الإجابة. ثم الضغط على زر أشتراك.

مسابقة طائر السعيدة سؤال الحلقة 10 والإجابة

تم رفع سؤال الحلقة العاشرة من برنامج طائر السعيدة 6 2024 عبر الموقع والإعلان عنه في البرنامج وهو مؤرخ وناقد أدبي وشاعر لقب بمعري اليمن له العديد من المؤلفات منها – من أرض بلقيس وكائنات الشروق من هو؟ الإجابة الصحيحة بين الاختيارات المؤرخ الشهير ابن المقري، ويمكنكم متابعة الإعلان عن الفائزين من مسابقة طائر السعيدة يومياً في رمضان في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر قناة السعيدة اليمنية والتي يمكن ضبطهخا على الجهاز من خلال إضافة الرموز التالي والتي تأتي على النحو التالي:.