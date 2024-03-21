اعرف قبل اي حد.. ميزة جديدة في واتساب جي بي 2024 إصدار V7.60 – سابق في المعرفة

تمت إضافة ميزة جديدة في واتساب جي بي بعد المشكلة التي واجهها مستخدمو واتساب النسخ المعدلة، حيث قد تم حظر عدد كبير من المستخدمين ولذا؛ قامت الشركة المصدرة لجي بي بتعديله حتى يمكنها تفادي مشكلة الحظر، بالإضافة إلى عدد من المزايا الأخرى التي تجعل واتساب أكثر خصوصية للأفراد.

ميزة جديدة في واتساب جي بي

يعد هناك أكثر من ميزة جديدة في واتساب جي بي، وتسعى الشركة من هذا إلى تقديم أفضل النسخ من تطبيق واتساب، وتتضمن المزايا ما يلي:

يمكن إضافة مقطع فيديو إلى الحالة يصل حتى 5 دقائق.

إرسال ما لا يقل عن 100 صورة في مرة واحدة.

إمكانية إخفاء أنه تمت مشاهدة حالات الآخرين.

قفل التطبيق بعدة طرق مثل البصمة وكلمة المرور والنمط.

منع حذف الرسائل التي تم إرسالها من الآخرين، وبذلك يمكن مشاهدة الرسائل المحذوفة.

يكون بالإمكان إرسال رسالة واحدة إلى عدد لا نهائي من الأفراد خلال مرة واحدة.

أيضاً هناك وضع الطيران الذي يمكن به فصل الإنترنت عن تطبيق الواتساب فقط.

تعيين خلفية مختلفة داخل كل محادثة.

إخفاء علامة قراءة الرسائل ويتم ظهورها بعد الرد عليها.

إخفاء علامة استلام الرسائل.

تسجيل الدخول إلى أكثر من حساب على نفس النسخة من الواتساب.

الاحتفاظ بالحالات التي ينشرها الآخرون.

ميزة الرد التلقائي على الرسائل.

خطوات تنزيل واتساب جي بي

يمكن تنزيل واتساب جي بي النسخة الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية: