متاح الآن “هنا” رابط البطاقة الوطنية الموحدة الحجز الالكتروني | تحميل استمارة البطاقة الوطنية

أعلنت وزارة الداخلية عن إتاحة حجز البطاقة الوطنية الموحدة الحجز الإلكتروني من خلال موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية، حيث يمكن للراغبين في حجز البطاقة الدخول على الموقع للحجز باتباع خطوات مبسطة، كما يمكنهم أيضا الاستعلام من خلال الموقع ذاته، ثم أن الوزارة وضعت أوقات معينة لحجز البطاقة، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الحجز للبطاقة الوطنية وتفاصيل الحجز التي بينتها الوزارة.

البطاقة الوطنية الموحدة الحجز الالكتروني

تقدم خدمة الحجز على البطاقة الوطنية الموحدة من قبل وزارة الداخلية العراقية، والتي توفر الخدمة للمواطنين تيسيرًا عليهم عناء الإجراءات بين المكاتب والتعطل عن العمل وإحداث ازدحام يؤدي إلى مشكلات بعد ذلك، لذلك تتوجه وزارة الداخلية إلى إجراء كثير من الخِدْمَات بشكل إلكتروني، حيث تتيح الحجز للبطاقة الإلكترونية من خلال موقع الوزارة أو مواقع تابعة للوزارة.

تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية

أصبح تحميل المستندات الآن ميسرًا من خلال المواقع الرسمية التي تتحها الوزارة تيسيرًا على المواطنين عمل الإجراءات اللازمة، حيث تتاح استمارة البطاقة الوطنية على موقع مدرية شؤون البطاقة الوطنية، والذي يمكنك الدخول عليه والضغط على تحميل استمارة البطاقة الوطنية ليتم تحميل البطاقة بصيغة pdf مباشرة.

الاستعلام عن حجز البطاقة الوطنية

استعلم عن حجز البطاقة الوطنية عبر موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية من خلال اتباع التالي:

الدخول إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية الضغط على زر “استعلام عن الحجز” أسفل يسار النافذة. إدخال رَقَم الهاتف الذي تم استخدامه في عملية الحجز. الضغط على زر “استعلام”. سيظهر لك معلومات الحجز.

كيف يتم الحجز على البطاقة الوطنية؟

احجز الآن البطاقة الوطنية عن طريق موقع وزارة الداخلية وذلك بتباع التالي: