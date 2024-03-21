“مبارك للفائزين” استعلم الآن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

استعلم الآن عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024، والتي تتيح الوزارة الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية، ومن الجدير بالذكر أن هذه المسابقة جاءت على غرار تزويد الوزارة بمعلمين جدد ذات كفاءة عالية لتطوير التعليم وتطبيق نظام التعليم الحديث، ومن ناحية أخرى زيادة عدد المعلمين ليتناسب مع أعداد الطلبة، وحتى يتمكنوا من التواصل الجديد مع الطلاب، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل حول أسماء المقبولين.

أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

وضعت وزارة التربية العراقية مجموعة من الشروط والمعايير لتحديد أسماء المقبولين في تعيينات الوزارة والتي منها التالي:

الجنسية العراقية والإقامة الدائمة في العراق. الحصول على شهادة جامعية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات التمهيدية. التمتع بلياقة بدنية جيدة. عدم وجود سجل جنائي.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية

يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية العراقية من خلال موقع الوزارة التي أتاحت الاستعلام عن أسماء المقبولين في المسابقة باتباع التالي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ومن ثم انقر على “عقود وزارة التربية لعام 2024”. يطلب منك اختيار المحافظة التابع لها المتسابق. الآن اضغط تحميل كشوفات الفائزين. حمل الكشوفات واستعلم عن أسماء المقبولين في المسابقة.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية

ويتطلب من كل متسابق إحضار مجموعة من المستندات، التي قد بينتاه الوزارة في شروط التقديم، كما أوضحت أن الاختيار يكون بناء على درجة المؤهل الأعلى، وإليك المستندات المطلوبة:

صورة شخصية للمتسابق تكزن بخلفية بيضاء.

وصورة من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية للمتقدم،

وصورة من المؤهل الدراسي للمتسابق موضحًا بها درجة المؤهل.

وصورة من شهادة التجنيد بالنسبة للذكور.

من المهم أن نجهز المستندات المطلوبة لاصطحابها في المقابلة الشخصية، كما يجب أن تكون الصور الشخصية حديثة، مع أجمل التهاني للمقبولين.