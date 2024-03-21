لقيناك حابس فنجيناك لابس .. مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 12 ..هروب الجن موت من المستشفى ومواجهة قوية بين صابر وسميح

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 12 يتشوق لها الجمهور المتابعين للمسلسل لأنه يحظى على إعجاب الملايين من الأشخاص، أسم مسلسل المداح 4 ضمن أكثر عمليات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، لفت مسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العودة أنظار الكبير والصغير وحقق صدى واسع في فترة قصيرة جداً، مما نشر الساعات الماضية حماد هلال صورة يؤكد فيها بأن المداح 4 تريند أول على جوجل والمنصات المختلفة

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 12 وحقاً يستحق المسلسل تلك الضجة الكبير لأنه عمل جديد من نوعه لم تعرض الدراما المصرية مثل هذا العمل من قبل، كما لاحظ الجمهور أن النجم حمادة هلال تألق كثيراً في مجال التمثيل الفترة الأخيرة وأصبح من نجوم الدراما الأولى في مصر والوطن العربي تميزاً لأعماله، تابعوا معنا السطور التالي ونتعرف سوياً على أحداث مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 12.

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 12

قصة مسلسل المداح منذ الجزء الأول وهي مختلفة كثيراً عن أي عمل تم عرضه، جذاب مسلسل المداح انتباه الكثير من الجمهور ومع عرض الموسم الثاني تعلق الجمهور بمتابعة المسلسل وكانوا يطالبون بالاستمرار وأن يكون هناك عدة أجزاء من المسلسل حتى وصل للموسم الرابع الذي أصبح أكثر قوة وتألق حمادة هلال وأتقن الشخصية التي يقدمها وهي صابر المداح

وشهدت الحلقات السابقة تطورات وأحداث شيقة للغاية، حيث دارت الكثير من التفاصيل في الحلقة السابقة وأبرزها هروب الجن موت من المستشفى وانتحار الممرضة، وعندما انشغل الجميع بالحادث ظهر سميح برفقه الجن موت وعلم صابر الحقيقة كاملة وأخذ يفكر ويدبر كي يصل للخيط الذي يقضي عليهم، وعندما سافر صابر ظهر شيخ يؤكد له أنه يسير على الطريق الصحيح وعليه الاستمرار وسوف ينتصر عليهم لكن موت يحاول أن يدبر أي مكان ينتوجه إليه ويخدع الناس.

مواعيد عرض مسلسل المداح الجزء4 الحلقة الثانية عشر

تم عرض مسلسل المداح يوم الأحد الموافق 10 من مارس وتم نقل 11 حلقة من المسلسل حتى الآن وبعد ساعات قليلة بتاريخ اليوم الخميس 21 من مارس سوف يتم انطلاق الحلقة 12 التي تعرض على قناة mbc مصر في تمام الساعة 8.30 مساءً والاعادة على قناة mbc مصر2 في تمام الساعة 11 مساءً والإعادة الثانية في تمام الساعة 4 عصراً.