كل يوم مفجأة في سعر الدولار … سعر الدولار في البنوك اليوم يقضي على السوق السوداء

شهد اليوم الجمعة 22 مارس 2024 انخفاض لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، والذي قد تجاوز 50 جنيها بعد التعويم الذي صدر عن البنك المركزي مع بداية الشهر الجاري، وذلك للقضاء على السوق الموازية التي قد بلغ فيها سعر الدولار إلى 70 جنيها بل اكثر، وظل الدولار يتراجع حت سجل اليم سعرا جديدًا نتعرف عليه من خلال الأسطر التالية.

سعر الدولار في البنوك اليوم

شهد اليوم الجمعة 22 مارس 2024 انخفاض في أسعار الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك، والذي قد تجاوز 50 جنيها بعد التعويم الذي أطلق البنك المركزي مع بداية أول الشهر الجاري، وقد سجل اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية السعر التالي:

البنك الشراء (جنيه) البيع (جنيه) البنك الأهلى المصري 46.99 47.09 بنك مصر 46.98 47.08 بنك الإسكندرية 46.95 47.05 البنك التجاري الدولي (CIB) 46.95 47.05 بنك القاهرة 46.99 47.09 المصرف العربي الدولي 46.95 47.05 بنك قناة السويس 46.90 47.00 بنك التنمية الصناعية 46.94 47.04 ميد بنك 46.90 47.00

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

يتراجع الدولار في السوق السوداء باستمرار، فبعد وصول الدولار فيها لأكثر من 70 جنيها ما زال يتراجع سعر الدولار في السوق السوداء منذ إعلان البنك المركزي على تحرير سعر الصرف في بداية شهر مارس الجاري حتى سجل اليوم الجمعة 22 مارس 2024 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 47.31 جنيه للشراء، في حين سعر البيع: 47.31 جنيه.

أسعار العملات في مصر اليوم

استقرت العملات الأجنبية اليوم الجمعة 22 مارس مقابل الجنيه المصري خلال هذه الفترة وبعد مرور أكثر من 15 يومًا على تحرير سعر الصرف، حيث سجل اليوم أسعار العملات لدى البنك المركزي الآتي:

العملة الشراء (جنيه) البيع (جنيه) دولار أمريكي 46.6231 46.7231 يورو 50.8892 51.0170 جنيه إسترليني 59.5005 59.6514 فرنك سويسري 52.2213 52.3567 100 ين ياباني 30.8763 30.9486 ريال سعودي 12.4315 12.4588 دينار كويتي 151.6594 152.0342 درهم إماراتي 12.6938 12.7245 اليوان الصينى 6.4762 6.4904

ومن المهم أن نعرف أن الأسعار قد يحدث قها اختلاف قليل على مدار الساعة، كما أن الأسعار تختلف من بنك إلى أخر.