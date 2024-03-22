ارتفاع غير مسبوق … سعر الذهب اليوم في الامارات “بيع وشراء” | كم سعر الذهب في الامارات بالمصنعية

شهد اليوم الجمعة 22 مارس 2024تقلبات في سوق الذهب في الأمارات فبعد أن سجل سعر الذهب اليوم في الامارات سعرا مرتفعًا خاصتا في عيار 21 يتراجع اليوم نسبيًا ولكن لم يصل ألى ما كان عليه قبل أول امس، ومن خلال الأسطر التالية نعرض لكم تفاصيل أسعار الذهب اليوم في الامارات لجميع أنواع الذهب.

سعر الذهب اليوم في الامارات

شهد اليوم الجمعة 22 مارس 2024 في الامارات تراجع لأسعر الذهب طفيفًا بالنسبة ليوم أمسِ الذي شهد ارتفاع في الأسعار وخصوصا عيار 21 الأكثر تداولا، وقد سجل اليوم في الامارات أسعار الذهب للأعيرة المختلفة السعر التالي:

الوحدة السعر بالدرهم (AED) السعر بالدولار (USD) جرام عيار 24 254.67 69.39 جرام عيار 22 233.45 63.61 جرام عيار 21 222.84 60.72 جرام عيار 18 191.52 52.04 جرام عيار 14 148.56 40.48

هذه الأسعار غير شاملة للمصنعية حيث تضاف نسبة المصنعية على سعر جرام الذهب والتي تختلف باختلاف العيار كما أنها تختلفا أيضامن تاجر لأخر.

سعر الذهب المستعمل عيار 21 اليوم في الإمارات

الذهب المستعمل أصبح اكثر تداولا في ظل حركة البيع والشراء التي تحدث في سوق الذهب، ولكن يشهد سوق الذهب المستعمل استقرارًا نسبيًا، هذا وقد سجل اليوم الجمعة 22 مارس 2024 سعر بيع الذهب المستعمل للأعيرة المختلفة الأسعار التالية:

الوحدة مستعمل جديد جرام عيار 22 228.78 275.47 جرام عيار 21 218.38 263.79 جرام عيار 18 186.23 257.85

تمثل هذه الأسعار في سوق الذهب المستعمل متوسط لأسعار السوق والتي قد تختلف من تاجر لأخر اختلافًا طفيفًا.

أسعار سبائك الذهب في الإمارات

سبائك الذهب دائمًا ما يلجأ إليها المستثمرون كملاذ أمن في حين تقلبات الأسعار واضطراب الأخوال الاقتصادية وقد شهد اليوم استقرار في أسعار سبائك الذهب حيث سجل اليوم أسعار سبائك الذهب بالدولار والدرهم على النحو التالي:

الحجم السعر بالدرهم (AED) السعر بالدولار (USD) 1 جرام 254.67 69.39 5 جرام 1,273.34 346.96 10 جرام 2,546.69 693.92 100 جرام 25,466.88 6,939.20 تولة 2,969.44 809.11 أوقية 7,920.96 2,158.30 1 كيلو 254,668.75 69,392.03

يعد استقرار سوق الذهب يرجع إلى مجموعة من العوامل والتي أهمها معد الطلب على الذهب، واستقرار الأحوال الاقتصادية، والسياسية، ومن أهم ما يلتمس في هذه الفترة استقرار أسعار الذهب تقريبًا وحدوث بعض التغيرات البسيطة على مدار الفترة الحالية.