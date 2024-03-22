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ارتفاع غير مسبوق … سعر الذهب اليوم في الامارات “بيع وشراء” | كم سعر الذهب في الامارات بالمصنعية

ارتفاع غير مسبوق … سعر الذهب اليوم في الامارات "بيع وشراء" | كم سعر الذهب في الامارات بالمصنعية

صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ ساعتين
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كم سعر الذهب في الامارات بالمصنعية
سعر الذهب اليوم في الامارات

شهد اليوم الجمعة 22 مارس 2024تقلبات في سوق الذهب في الأمارات فبعد أن سجل سعر الذهب اليوم في الامارات سعرا مرتفعًا خاصتا في عيار 21 يتراجع اليوم نسبيًا ولكن لم يصل ألى ما كان عليه قبل أول امس، ومن خلال الأسطر التالية نعرض لكم تفاصيل أسعار الذهب اليوم في الامارات لجميع أنواع الذهب.

سعر الذهب اليوم في الامارات

شهد اليوم الجمعة 22 مارس 2024 في الامارات تراجع لأسعر الذهب طفيفًا بالنسبة ليوم أمسِ الذي شهد ارتفاع في الأسعار وخصوصا عيار 21 الأكثر تداولا، وقد سجل اليوم في الامارات أسعار الذهب للأعيرة المختلفة السعر التالي:

الوحدةالسعر بالدرهم (AED)السعر بالدولار (USD)
جرام عيار 24254.6769.39
جرام عيار 22233.4563.61
جرام عيار 21222.8460.72
جرام عيار 18191.5252.04
جرام عيار 14148.5640.48

هذه الأسعار غير شاملة للمصنعية حيث تضاف نسبة المصنعية على سعر جرام الذهب والتي تختلف باختلاف العيار كما أنها تختلفا أيضامن تاجر لأخر.

كم سعر الذهب في الامارات بالمصنعية
سعر الذهب اليوم في الامارات

سعر الذهب المستعمل عيار 21 اليوم في الإمارات

الذهب المستعمل أصبح اكثر تداولا في ظل حركة البيع والشراء التي تحدث في سوق الذهب، ولكن يشهد سوق الذهب المستعمل استقرارًا نسبيًا، هذا وقد سجل اليوم الجمعة 22 مارس 2024 سعر بيع الذهب المستعمل للأعيرة المختلفة الأسعار التالية:

الوحدةمستعملجديد
جرام عيار 22228.78275.47
جرام عيار 21218.38263.79
جرام عيار 18186.23257.85

تمثل هذه الأسعار في سوق الذهب المستعمل متوسط لأسعار السوق والتي قد تختلف من تاجر لأخر اختلافًا طفيفًا.

أسعار سبائك الذهب في الإمارات

سبائك الذهب دائمًا ما يلجأ إليها المستثمرون كملاذ أمن في حين تقلبات الأسعار واضطراب الأخوال الاقتصادية وقد شهد اليوم استقرار في أسعار سبائك الذهب حيث سجل اليوم أسعار سبائك الذهب بالدولار والدرهم على النحو التالي:

الحجمالسعر بالدرهم (AED)السعر بالدولار (USD)
1 جرام254.6769.39
5 جرام1,273.34346.96
10 جرام2,546.69693.92
100 جرام25,466.886,939.20
تولة2,969.44809.11
أوقية7,920.962,158.30
1 كيلو254,668.7569,392.03

يعد استقرار سوق الذهب يرجع إلى مجموعة من العوامل والتي أهمها معد الطلب على الذهب، واستقرار الأحوال الاقتصادية، والسياسية، ومن أهم ما يلتمس في هذه الفترة استقرار أسعار الذهب تقريبًا وحدوث بعض التغيرات البسيطة على مدار الفترة الحالية.

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صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ ساعتين
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صورة Ragabgomaa

Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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