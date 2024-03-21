سجل الآن… رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 عبر منصة مصر الرقمية digital.gov.eg

أعلنت وزارة التموين عن إتاحة رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين، وتعتبر تلك الخدمة هي من أولى خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومات للمواطنين، ويتمكن الأفراد كذلك من الحصول على ذلك الدعم لأبنائهم الصغار، ولكن بعد الوصول إلى سن محدد يكون عنده الطفل بحاجة إلى هذا النوع من الرعاية.

رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين وذلك على منصة مصر الرقمية، وللتسجيل يتم القيام بالخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

بعد أن يتم تسجيل الدخول يتم اختيار أيقونة إضافة مواليد جدد.

من ثم يرجى تعبئة بيانات صاحب بطاقة التموين، ثم الضغط على خانة إضافة أفراد غير مقيدين.

بعد ذلك يمكن كتابة بيانات مولود المراد إضافته والرقم القومي التابع له، ثم الضغط على كلمة إضافة.

عند الانتهاء من التسجيل تتم مراجعة الطلب الذي تم تقديمه، ويرسل إلى هاتف صاحب البطاقة رسالة تفيد بنجاح عملية الإضافة.

الفئات الأولى من إضافة المواليد على بطاقة التموين

يمكن لجميع المواطنين إضافة مواليد إلى بطاقات التموين، ولكن هناك عددًا من الفئات التي هي أكثر استحقاقاً لتلك الخدمة من غيرها، وتعتبر تلك الفئات هي الآتية: