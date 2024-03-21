دعاء اليوم الحادي عشر 11 من رمضان 2024 اللهم ارزقنا الأجر ولا تؤاخذني فيه بالعثرات

دعاء اليوم الحادي عشر 11 من رمضان 2024، خير الدعاء في شهر رمضان لأن أبوابة السماء تكون مفتوحة وأبواب النار فيه مغلقة، يسمع الله دعاء العبد الذي يحتاج إليه ويريد الكثير من الأمور ويعجز البشر عن تحقيقها، وأن الله بيده ملكوت السموات والأ{ض، الإكثار من الدعاء عبادة ربانية وكأنها رسالة قوية من الله تزيد يقين وإيمان العبد المسلم لأنه يعلم أن الله هو الواحد الأحد الذي يستجيب الدعاء ويحقق الأماني ولا يصعب عليه أمراً

كل شخص بداخله بعض الأماني لا يستطيع تحقيقها أو موعدها لم يأتي وينتظرها لذلك يلح في الدعاء كي يعجل الله في تحقيقها ويدخل عليه السعادة الكبيرة، اليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم دعاء اليوم الحادي عشر 11 من رمضان 2024.

دعاء اليوم الحادي عشر 11 من رمضان 2024

اللّهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمّن سواك.

اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللهم عائذًا بك من سوءِ ما أُعطِينا، وشرِّ ما منَعْت منا اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزَيِّنْه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ واجعلْنا من الراشدين.

اللّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ.

اللّهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان مَن قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدي عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنّك على كل شيء قدير..

اللهم إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهمَّ استُرْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا.

اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء

العبادات في شهر رمضان

بدأت شهر رمضان يوم الأثنين الموافق 11 من شهر مارس الجاري 2024، وهل علينا هذا الشهر الكريم بالبركة والرزق والسعادة التي تسكن القلوب، ويعيش المسلمين أجواء مختلفة وسط النفحات الربانية الذي منا علينا بها، شهر رمضان يأتي بعد لهفة وشوق، في شهر رمضان تزداد العبادات وقد بدأ اليوم أيام المغفرة ولذلك يدعو العباد جميعاً أن يغفر الله لهم الذنوب وأن يبدلها بالحسنات وأن يكون شهر رمضان بداية جديدة من التقرب والتضرع إلى الله والبعض عن المعاصي، يمر الشهر الكريم كثيراً عليكم اغتنام الفرصة في الأكثار من العبادات الربانية والذكر والدعاء للفوز بالجنة فاللهم ارزقنا التوبة النصوح التي تردنا إليك رداً جميلاً.