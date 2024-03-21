سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة بعد الارتفاع الكبير للأسعار “بيع وشراء” عيار 21 بالمصنعية

نتواصل معكم من جديد لنعرض لكم سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة، حيث سجل اليوم ارتفاع في أسعار الذهب على المستوى المحلي وكذلك على المستوى العالمي، ومن خلال الأسطر التالية نبين أسعار الذهب المحلي بجميع عيراته المختلفة، ونحن إلى ذلك نذكر أسعار سبائك الذهب، وما وصل إليه سعر الذهب العالمي اليوم.

سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة عيار 21 بالمصنعية

شهد اليوم الخميس 21 مارس 2024 سعر ذهب جديدة لعيارات الذهب المختلفة، حيث بلغ سعر الذهب لعيار 21 غير شامل المصنعية التالي:

سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 21 مارس 2024 ارتفاع جديدًا في مَحَالّ الصاغة، حيث وصل سعر البيع إلى 3035 جنيهًا، و3000 جنيه في حالة الشراء.

أما عن مصنعية الذهب فهي تكون في حدود 100 جنيه، وتختلف من محال لأخر، وهي إلى ذلك تختلف من عيار ذهب إلى أخر، ومن المتعارف عليه أن سعر المصنعية والدمغة ويكون في حدود 65/30.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

شهد اليوم الخميس 21 مارس 2024 ارتفاع في أسعرا الذهب، حيث سجل اليوم عيارات الذهب المختلفة السعر التالي.

سعر جرام الذهب عيار 24 في صباح اليوم وصل إلى 3468 جنيهًا للبيع، مقابل 3428 جنيهًا للشراء.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 21 مارس 2024 في مصر ليصل إلى 2601 جنيه للبيع، و2571 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2029 جنيهات للبيع، 2005 جنيهات للشراء.

مع العلم أن هذه الأسعار غير شاملة للمصنعية.

سعر سبيكة الذهب اليوم

سجل اليوم الخميس 21 مارس 2024 أسعر سباك الذهب لأوزان المختلفة الأسعار التالية:

سعر سبيكة ذهب 1 جرام: 3468 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام: 8670 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 5 جرامات: 17340 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 10 جرامات: 34680 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 20 جراما: 69360 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 50 جراما: 173400 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 100 جرام: 346800 جنيه.

وهذه الأسعار غير شاملة المصنعية، وهي إلى ذلك تتغير من تاجر إلى أخر اختلافًا طفيفًا.

كم سعر الذهب عالميًا بالدولار؟

ارتفع سعر الذهب في البورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس 21 مارس 2024، مما يزيد حالة من الاضطراب في سوق الذهب الذي شهد انخفاضًا في الفترة السابقة، حيث وصل سعر بيع أوقية الذهب اليوم عالميًا إلى 2161 دولارًا، في حين وصل سعر شراء أوقية الذهب عالميًا 2160 دولارًا.