ست الحبايب يا حبيبة.. رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2024 أجمل الكلمات وأرقى العبارات

هناك مرتفع على جوجل الآن عن رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2024 لأن اليوم 21 من مارس هو يوم ذكرى الاحتفال بعيد الأم، ينتظر الابناء والامهات تلك المناسبة من العام للعام من أجل الاحتفال بها، تختلف الأجواء في هذه المناسبة وتشعر الأمهات بالفرحة والسعادة بأن أبنائها بجانبها ويساندها ويقدرون ما فعلته من أجلهم، منذ أن حملتهم في بطنها تسعة أشهر

الجنة تحت أقدام الأمهات لأن الأم فعلت الكثير من أجل سعادة أبنائها وتربيتهم على الصلاح والدين، يوم واحد عيد الأم لا يكفي لأن الأبناء مهما فعلوا ومهما قدموا لم يستوفوا دين واحد مما قدمت الأم، الأم هي من سهر الليالي على راحة أبنائها هي من بذل المستحيل لكي تسعد أبنائها دون أن تنتظر المقابل ولذلك نستعرض لكم عبر التقرير التالي أفضل وأرقي رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2024.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2024

يأتي عيد الأم في نفس الموعد من كل عام ويختلف هذا العام لأن عيد الأم يأتي في اليوم الحادي عشر من شهر والخميس الموافق 21 من مارس 2024 وهناك من يهتم بتقديم أجمل الرسائل للأم

أمي لا يوجد ما يكفي من العناق والقبلات لكي تظهر لك كم أنا أحبك..

يا أغلى ما في الكون، يومك أحلى وأجمل يوم، يجمعنا كلنا حولك يا أجمل أم.

أمي يا عسل صافي، ويا حضن دافي، لو اختصرتك في كلام الكون ما نجحت أوصافي.. فكل عام وانت الروح والحب والإحساس.

أمي من لي بهذه الدنيا غيرك، أشكي له وأبث له همومي، كل عام وأنت بألف خير يا أمي.

أمّي يا بحر من الحب والعطاء، يا من سكنت في أعماق وجداني، في عيدك أهديك عمري وقلبي.

أمي لو كان عمري بيدي لزدته لكِ، كل عام وأنت بخير.

أنا لا شيء دون وجودك يا أمي، فأنني سر حياتي ومصدر سعادتي وبريق أيامي، أدامك الله فوق رأسنا ما حيينا.

أمّي أحبك قليلة جدًا هذه الكلمة أمام هامتكِ العالية، كل عام وأنتِ بألف خير.

لا يوجد لغة في هذا العالم، يمكن أن تعبر عن حبك يا أمي؛ فأنت مثل النجوم التي تنير لي الطريق دومًا.

أمّي يا قمرًا باهرًا أنار الدرب من عثراتي، كل عام وأنتِ نور حياتي.

الاحتفال بعيد الأم 2024

يستعد الأبناء منذ فترة طويلة لهذا اليوم وكانوا يترقبون بفارغ من الصبر كي يفعلون فيه المستحيل من أجل إرضاء أمهاتهم، الأم تقبل بأي شئ يقدمه الابناء ولا تنظر لك قيمة تلك الهدية بل تنظر للاهتمام والتقدير الذي يكنه الابناء لها، هناك من يسعد أمه حتى لو كلمة طيبة تدخل على قلبها السعادة، وهناك من يقوم بشراء بعض المستلزمات المنزلية التي تحتاجها الأم وهناك من يقوم بشراء المفروشات أو الملابس للأم مثل الشنط والعبايات والأحذية

وهناك من يجمع أشقه ويجهزون له أحتفال وسط أجواء أسرية وشراء الكيك، وهناك من يستخدم طريقة أخر للاحتفال من أجل إرضاء الأم وأن يقدم لها في عمره لزيارة بيت الله الحرام وطرق اخرى للاحتفال والهدف في النهاية واحد هو سعادة الأم ورسم البهجة على وجهها في عيدها وفي الختام عيد أم سعيد.