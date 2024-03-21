متاح هنا… طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024 من خلال موقع القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية مع اقتراب عيد الفطر المبارك عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، والتي يتم تخصيصها حتى تستهدف الأفراد الذين لا يملكون عمل يوفر لهم دخلاً شهرياً منتظماً وثابتاً وتهدف المنحة من ذلك أن تخفف الأعباء المالية الناتجة عن الظروف الاقتصادية المتغيرة في تلك الفترة لدى هذه الفئة، بالإضافة إلى ذلك فقد تم رفع قيمة المنحة إلى 1000 جنيه بعد أن كان يتم صرف مبلغ أقل، وكان ذلك ضمن مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها لتحسين مستوى المواطنين.

التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

تتيح وزارة القوى إمكانية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بشكل إلكتروني، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة من هنا.

ثم اختر التسجيل في العمالة غير المنتظمة، ومن ثم قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك وكلمة السر، ثم انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

يتم ملء البيانات المطلوبة، والتي تتضمن النوع ذكر أو أنثى والمحافظة المقيم بها والحالة الاجتماعية وتحديد المهنة.

ثم رفع الوثائق التي تثبت صحة بيانات الفرد، وعند الانتهاء يتم الضغط على خانة إرسال ليتم مراجعة الطلب.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

حتى يتمكن الفرد من التسجيل بنجاح لا بد من أن يقوم بتقديم عدد من الأوراق الرسمية الخاصة به وقد حددتها وزارة القوى، وهي تحتوي على الآتي: